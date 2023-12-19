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Şanlıurfa'da İhracatçı Buluşması Düzenlendi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, Şanlıurfa'da faaliyet gösteren Birlik üyesi firmalara yönelik İhracatçı Buluşması düzenledi. Buluşmada, ihracatın bugünü ve yarını hakkında değerlendirmeler yapıldı ve üyelere başarılı olmaya yönelik tavsiyeler verildi.

Şanlıurfa\'da İhracatçı Buluşması Düzenlendi
19.12.2023 - 09:56,  Güncelleme: 10:05
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Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, Şanlıurfa'da faaliyet gösteren Birlik üyesi firmalara yönelik İhracatçı Buluşması düzenledi. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında gerçekleşen buluşma, GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci ve Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim'in açılış konuşmalarıyla başladı.

İhracatın bugünü ve yarını hakkında değerlendirmelerde ve üyelere ihracatta başarılı olmaya yönelik tavsiyelerde bulunan Fikret Kileci, "Bölge illerimizde düzenli olarak gerçekleştireceğimiz ihracat il buluşmalarının ilkini Şanlıurfa'da gerçekleştiriyoruz. Ev sahipliğinden ötürü Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'na teşekkürlerimizi sunuyorum. Önce pandemi, sonra savaş, daha sonrasında deprem derken bölgedeki yüz yüze faaliyetlerimiz bir süredir sekteye uğramaktaydı. Ancak bugün burada ihracatçılarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sizlerin ihtiyacını gidermek için her türlü çalışmayı bundan sonra da sürdüreceğiz. Ancak bizim de sizlerden beklentimiz ihracata dair çalışmalarınızı modern dünyanın gerektirdiği şekliyle revize etmeniz. Kendi markalarımızı oluşturup katma değerli üretimi yaygınlaştırmamız hepimizin faydasına olacaktır. Şanlıurfa 250-300 Milyon Dolar ihracatla yetinmemesi gereken, 1 Milyar dolar ihracata ulaşabilecek bir şehrimizdir" dedi.

Konuşmalarında ihracat rakamlarına da değinen Kileci; "Şanlıurfa'nın ilk 11 aydaki ihracatı 257 Milyon dolara ulaştı. Geçtiğimiz seneye göre artış yüzde 12 düzeyinde. Şanlıurfa'nın potansiyelinin farkındayız. Bu yıl Şanlıurfa'da 142 firma ilk kez ihracat yaparak aramıza katıldı. Baktığımızda bu güzel bir rakam. Toplamda 11 ayda 543 firma, 111 farklı ülkeye ihracat yaptı. Şanlıurfa'nın ürünleri, dünyanın dört bir yanına ulaşıyor. Hep birlikte bu güzel şehrimizin dış ticaret rakamlarını daima yukarı giden bir ivme ile arttıracağız. Bu rakamlarda payı olan her bir üyemize ayrı ayrı teşekkür ederim. Şanlıurfa ekonomisinin gelişmesine sundukları katkı anlatılamaz" şeklinde konuştu.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yetim ise konuşmalarında, "İhracatımızın artması için hep birlikte adımlar atmamız gerekiyor. İki güzide kurumumuz arasındaki iş birliğinin artması büyük önem arz ediyor. Umuyorum ki önümüzdeki dönemde Şanlıurfa'da bu tarz etkinlikler devam eder. Bakanlıklarımızın da verdiği teşviklerin artmasını bekliyorum. İhracatçımızın finansmana erişim konusundaki sıkıntılarının çözülmesini, Bakanlıklarımızın verdiği desteklerin artmasını bekliyoruz. Şanlıurfa yatırım bekleyen ve üretime hazır bir şehirdir" ifadelerine yer verdi.

GAİB faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerle devam eden program, Dış Ticaret Danışmanı Hakan Akın'ın "İhracatta Başarılı Olma Teknikleri" konulu sunumu ile sona erdi. Üyelerin ilgiyle takip ettiği ve sorularını -toplantı salonunda hazır bulunan farklı kurum ve kuruluşlardan- ilgili uzmanlara doğrudan yönelttiği etkinlik, toplu fotoğraf çekimlerinin ardından son buldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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