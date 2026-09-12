Şanlıurfa'da isot hasadı başladı, kilogram fiyatı 20-30 lira arasında - Son Dakika
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Şanlıurfa'da isot hasadı başladı, kilogram fiyatı 20-30 lira arasında

Şanlıurfa\'da isot hasadı başladı, kilogram fiyatı 20-30 lira arasında
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Şanlıurfa'nın coğrafi işaretli taze isotunda hasat dönemiyle hareketlilik en üst seviyeye ulaştı, Suruç Ovası'nda elle toplanan biberler pazar tezgahlarına indi. Kilogramı 20-30 liradan satılan isot, kadınların zahmetli emeğiyle kurutulup pul bibere dönüştürülerek kış hazırlıklarına giriyor.

Şanlıurfa'nın mutfak kültürünün dünyaca ünlü tescilli simgesi olan taze isotta, hasat dönemiyle birlikte hareketlilik en üst seviyeye ulaştı. Kent genelinde kış hazırlıklarının başlamasıyla tarlalardan toplanan tamamen yerli isotlar, pazar tezgahlarındaki yerini almaya başladı.

Şanlıurfa'da geleneksel yöntemlerle evlerin damlarında zahmetli bir sürecin ardından pul bibere dönüştürülecek olan coğrafi işaretli ürün, bu yıl hem kalitesi hem de uygun fiyatıyla üreticinin ve tüketicinin yüzünü güldürüyor. Kentin mutfak kültürünün dünyaca ünlü tescilli simgesi olan taze isotta, hasat dönemiyle birlikte hareketlilik de en üst seviyeye ulaştı

Suruç Ovası'ndan pazara

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında suyla buluşan Suruç Ovası'nda yetişen yerli isotlar, sabahın erken saatlerinde tarlalardan tek tek elle toplanıyor. Araçlara yüklenen tonlarca taze kırmızı biber, kent merkezindeki ve ilçelerdeki sebze pazarlarına taşınıyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve kışlık ihtiyaçları için çuvallarla satın aldığı yerli isotun kilogram fiyatı ise 20 ile 30 lira arasında değişiyor.

Kadınların elinde acı yolculuk

Pazardan çuvallarla evlere taşınan isotlar, Şanlıurfalı kadınların elinde hummalı ve zahmetli bir dönüşüm sürecine giriyor. Büyük bir emekle sürdürülen geleneksel isot yapım aşamalarındaki en büyük emeği ise kadınlar veriyor. Ekilip toplanması ve temizlenerek kurutulmasına kadar her aşamada kadın elinin değdiği isot, mutfakta da kadınların dokunuşuyla yemeklere tat veriyor.

Çiğköftenin vazgeçilmezi

Satın alınan tonlarca biber, kadınlar tarafından yıkanıp tek tek temizlenerek sap ve tohumlarından arındırılıyor. Tohumlarından ayrılan biberler, Şanlıurfa'nın kavurucu güneşi altında kuruması için düz alanlara ve evlerin damlarına seriliyor. Güneşte tamamen kuruyan ve rengi koyulaşan biberler, son aşamada zeytinyağı ile harmanlanarak özel makinelerden geçiriliyor. Makinelerde çekilerek eşsiz aromasıyla pul biber haline getirilen ürünler, kış aylarında yemeklere ve çiğ köfteye lezzet katmak üzere kavanozlardaki yerini alıyor.

"İsot Şanlıurfa ve ülke ekonomisi için önemli bir yere sahip"

Ekimden hasada kadar 5 ay boyunca bakım ve sulama yaptıklarını söyleyen İbrahim Halil Eşsiz, bu sürede yoğun mesai harcadıklarını belirtti. Ziraat Mühendisi Mehmet Bilgin ise geçen yıla göre ekim alanının yüzde 30 düştüğünü belirterek, "Şanlıurfa'da 18 bin 900 dekarlık alanda ekim yapılıyor. Yaş olarak 200 bin ton rekolte elde ediliyor. İsot Şanlıurfa ve ülke ekonomisi için önemli bir yere sahiptir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Ekonomi, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa'da isot hasadı başladı, kilogram fiyatı 20-30 lira arasında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da isot hasadı başladı, kilogram fiyatı 20-30 lira arasında - Son Dakika
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