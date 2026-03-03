Şanlıurfa'da İzinsiz Yapılara 46 Milyon Lira Ceza - Son Dakika
Şanlıurfa'da İzinsiz Yapılara 46 Milyon Lira Ceza

03.03.2026 17:20
Şanlıurfa'da tarım arazilerindeki izinsiz yapılar için 46 milyon lira ceza kesildi.

Şanlıurfa'da tarım arazileri üzerindeki izinsiz yapılaşmaya yönelik denetimlerde 45 milyon 976 bin 434 lira idari para cezası uygulandı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında tarım topraklarının korunması amacıyla araziler üzerinde her türlü yapının inşası için izin şartı aranırken, son yıllarda artış gösteren izinsiz yapılaşmanın verimli tarım alanlarını tehdit etmesi üzerine Valilik ilgili tüm kurumları harekete geçirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen denetimlerde şu ana kadar 815 izinsiz yapı tespit edildi. Bunlardan 216'sına idari para cezası uygulandı, 63'ü için yıkım bildirimi yapıldı. Uygulanan toplam ceza tutarı ise 45 milyon 976 bin 434 lira oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, tarım topraklarını korumak ve depreme dayanıklı, sağlıklı konut üretimini sağlamak amacıyla 5403 Sayılı Kanun'un uygulanmasını kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

Vali Şıldak, amaçlarının kimseyi cezalandırmak olmadığını vurgulayarak, kamu düzeni, esenliği ve imar mevzuatının yüklediği sorumlulukların tüm vatandaşlar tarafından yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.

Tarım topraklarının korunmasının ortak sorumluluk olduğunu dile getiren Şıldak, tüm Şanlıurfa halkını bu konuda duyarlılığa davet etti.

Kaynak: AA

