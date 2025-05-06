Şanlıurfa\'da Kaçak Trafo Tespiti

Dicle Elektrik, Şanlıurfa'da tarla ortasında traktör römorkuna yüklenmiş vaziyette 2 adet kaçak trafo tespit etti. Toplam 500 KVA gücündeki trafoların, çevredeki 4 kuyudan su çekmek amacıyla tarımsal sulamada kullanıldığı ve en az 200 konutun elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olduğu belirlendi. Şehir merkezlerindeki kayıp kaçak oranının Türkiye ortalaması olan yüzde 14,5 seviyesine kadar düşürdüğünü açıklayan şirket, Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Siverek ilçeleri gibi bazı bölgelerinde bu oranın yüzde 96 seviyelerinde olduğunu duyurdu.

Kayıpsız kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, Şanlıurfa'da dron destekli kontroller sırasında benzerine az rastlanır bir kaçak trafo yöntemiyle karşılaştı. Şirketin saha ekipleri, Haliliye ilçesine bağlı Koçak Mahallesi'nde 400 dönümlük buğday tarlasının sulanması amacıyla mobil hale getirilmiş 2 kaçak trafo tespit etti. Traktör römorkuna yüklenen trafoların, bulunduğu alandaki 4 kuyudan su çekmek için kullanıldığı ve orta gerilim hattına kanca atılarak kaçak şekilde enerji temin ettiği belirlendi. Şirket yetkilileri, her biri 250 KVA gücündeki trafoların toplamda 200 konutun enerji ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olduğunu açıkladı. Dicle Elektrik, savcılığa videolu ve belgeli suç duyurusunda bulunarak kaçak trafoların yasal süreç kapsamında mülkiyetine geçirilmesini talep etti.

Kayıp kaçak oranlarını, bilinçsiz tarımsal sulama artırıyor

2013 yılında başlayan özelleşme sürecinden bu yana şebekesini güçlendirmek adına altı ilde 62 milyar TL'nin üzerinde yatırım gerçekleştiren Dicle Elektrik, bu sayede kayıp kaçak oranını yüzde 76 seviyelerinden yüzde 37'ye kadar düşürmeyi başardı. Şehir merkezlerindeki 3K (kayıpsız-kesintisiz-kaliteli) olarak adlandırılan bölgelerde bu oran yüzde 14,5 seviyesine inerek Türkiye ortalamasına kadar çekilmiş durumda. Fakat tarımsal sulama amacıyla kullanılan kaçak trafolar ile kaçak şebeke bağlantıları, bu kazanımı gölgeliyor. Özellikle Şanlıurfa'ya bağlı Viranşehir ve Siverek ilçesinde yer alan bazı bölgelerde kayıp-kaçak oranı yüzde 96 seviyelerine ulaşmış durumda. Diğer yandan Dicle Elektrik, sadece 2025'in ilk dört ayında, binden fazla kaçak trafo tespit ettiğini açıklamıştı.

Şanlıurfa yatırımları yaklaşık 16 milyar TL'yi bulacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK regülasyonları çerçevesinde yürütülen özelleşme sürecinde bugüne kadar 14 milyar TL'nin üzerinde yatırımın yapıldığı Şanlıurfa'da, bu yıl itibarıyla toplam yatırım tutarının 15.8 milyar TL'ye ulaşması bekleniyor. - ŞANLIURFA