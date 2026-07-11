Şanlıurfa'da kayıt dışı ticaret denetimi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kayıt dışı ticaret denetimi

Şanlıurfa\'da kayıt dışı ticaret denetimi
11.07.2026 12:53  Güncelleme: 12:56
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kayıt dışı ticareti önlemek ve gıda güvenliğini sağlamak için şehir girişlerinde kamyon ve ticari araçları denetliyor. Sevk belgeleri ve ürün uygunluğu kontrol edilirken, esnafın hakları ve fiyat istikrarı korunuyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kayıt dışı ticaretin önüne geçmek, esnafın emeğini ve ticaretini korumak, vatandaşların ise güvenilir ve sağlıklı gıda ürünlerine ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığına bağlı Haller Şube Müdürlüğü ile Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından şehir girişlerinde yük kamyonları ve benzeri ticari araçlara yönelik gerçekleştirilen periyodik denetimler devam ediyor.

Denetimlerde taşınan ürünlerin sevk belgeleri, künye bildirim kontrolleri ve mevzuata uygunluğu titizlikle incelenirken, kayıt dışı ticaretin önlenmesine yönelik gerekli idari işlemler uygulandı. Yapılan kontrollerle hem kayıt dışı ürün girişinin önüne geçilmesi hem de piyasadaki fiyat istikrarının korunması hedefleniyor.

Uygulama kapsamında özellikle kayıt dışı ürünlerin hem halk sağlığını hem de ekonomik düzeni olumsuz etkilediğine dikkat çekilerek, denetimlerin yalnızca yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamakla kalmadığı, aynı zamanda esnafın haklarını koruyarak adil ticaret ortamının güçlenmesine de katkı sunduğu ifade edildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin denetimleri önümüzdeki süreçlerde de devam edecek. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa'da kayıt dışı ticaret denetimi - Son Dakika

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