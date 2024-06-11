Şanlıurfa'da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanıyor

Ekonomi

Hayvancılığın merkezlerinden Şanlıurfa'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanıyor. Aylardır kurbanlıklarını özenle yetiştiren besiciler, iyi bir kurban almak isteyenlerin son güne kalmamaları gerektiğini söyledi.

Türkiye'de hayvancılığın önde gelen merkezlerinden Şanlıurfa'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hareketlilik arttı. Besiciler, aylardır özenle yetiştirdikleri kurbanlıklarını satabilmek için Eyyübiye ilçesindeki canlı hayvan pazarına getirmeye başladı. Hayvan pazarında küçükbaş hayvanlar 14-20 bin liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulurken büyükbaş kurbanlık fiyatları ise 130-190 bin lira arasında değişiyor.

Şanlıurfa Büyükbaş Hayvan Pazarı Dernek Başkanı Ramazan Gül, büyükbaşlarda fiyatların yüksek olmasından dolayı pazarın durgun olduğunu söyledi. Gül, bayrama sayılı günler kalmasına rağmen ciddi bir yoğunluk olmadığını ifade etti.

"Önce gelen iyi kurban alır"

Büyükbaş hayvan satıcısı Halil Yıldız ise "Fiyatlar normaldir. Hayvanlar fazla pahalı değil. Ekonomik duruma göre hayvan fiyatları pahalı değil. Sadece kurbanlıklar pahalı değil bugün baktığımızda her şeyin fiyatında bir yükseliş var. Girdi fiyatları yüksek olduğundan dolayı bu durum kurbanlık fiyatlarına da yansıyor. Satışlar biraz ağır gidiyor. Vatandaşlarımızı bekliyoruz, inşallah gelirler, kurbanlarını alırlar. Önce gelen iyi kurbanını alır" şeklinde konuştu.

Kurban pazarına gelerek kurbanlık bakan vatandaşlardan Hasan Topal ise "Çocuğum ile geldim. Fiyatlar yüksek olduğu için alamıyorum. Bir küçükbaş kurbanın fiyatı 20 bin lira falan tutuyor. Geri gideceğim, alamıyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA