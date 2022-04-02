Şanlıurfa'da mart yağışlarıyla mercimek, buğday ve arpa veriminde artış bekleniyor - Son Dakika
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Şanlıurfa'da mart yağışlarıyla mercimek, buğday ve arpa veriminde artış bekleniyor

02.04.2022 11:03
Şanlıurfa'da mart yağışlarıyla mercimek, buğday ve arpa veriminde artış bekleniyor

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da, mart ayındaki yağışlarla buğday, arpa ve mercimek üretiminde artış bekleniyor.

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da, mart ayındaki yağışlarla buğday, arpa ve mercimek üretiminde artış bekleniyor.

Ekilebilir alan bakımından Konya ve Ankara'dan sonra 3. sırada yer alan kentte, bu yıl yaklaşık 4,5 milyon dekar alanda buğday, mercimek ve arpa ekimi gerçekleştirildi.

Ekim döneminde kuraklık nedeniyle filizlenemeyen ürünler, ocak ve şubat aylarındaki yağışlarla filizlenerek boy atmaya başladı.

Özellikle son yılların en yağışlı mart ayının yaşandığı kentte, ekinler daha fazla kök ve boy gelişimi gösteriyor.

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyüpoğlu, AA muhabirine, bu yıl verim ve kalitenin geçen yıla göre artmasını beklediklerini söyledi.

Kentin kırmızı mercimek üretiminde Türkiye'de birinci, buğdayda da ikinci sırada olduğunu kaydeden Eyüpoğlu, şunları kaydetti:

"Mart ayında yağışlar kar da olmak üzere çok güzel düştü, çiftçilerimizin, hepimizin gözü açıldı, mutluluk yaşadık. Bundan dolayı hububat üretiminden çok umutluyuz. Dünyanın en kaliteli makarnalık sert buğdayını Şanlıurfalı çiftçilerimiz yetiştiriyor. Bu yıl 2,5 milyon dekar alanda buğday ekimi gerçekleşti, 1 veya 1,1 milyon ton buğday üretimi beklentimiz var. Aynı şekilde 1,2 milyon dekar alanda ekim yapılan mercimekte de yaklaşık 150 bin ton rekolte bekliyoruz."

Kentte etkili olan kar yağışının yeraltı sularını da beslediğini vurgulayan Eyüpoğlu, toprağın suya doyduğunu ifade etti.

Sonbaharın kurak geçtiğini, ocak ve şubat aylarında da bekledikleri yağışların tam olarak düşmediğine değinen Eyüpoğlu, "Mart ayında kentimize metrekareye 60 kilogram yağış düştü. Toprağımız suya, berekete doydu. İnşallah nisan ayında da düşecek yağışlarla buğday, arpa ve mercimekte rekoltenin daha fazla olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

"Havaların da ısınmasıyla birlikte bitkinin gelişimi hızlanacak"

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu da ocak ayı başında yağış azlığından dolayı Harran Ovası'ndaki hububat için sulama kanallarına Atatürk Barajı'ndan su bırakıldığını anımsattı.

Çullu, bu süre içerisinde bitkilerin topraktan çıkamadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Normalde ocak ayında buğday, arpa ve mercimeğin çıkış yapması lazımdı. Ocak ayının 25'ine doğru ciddi bir kar yağışı yaşandı. Bu kar yağışı çiftçilere bir nefes aldırdı ama bitkiler günümüze kadar ancak çıkış yapabildi. Bitkiler şu anda yeni yeni kardeşlenmeye başladı. Bitkinin topraktan geç çıkış yapması olumsuzluk ancak mart ayındaki yağışlarla toprağın suya doyması güzel bir olay. Bundan sonraki aşamalarda havaların da ısınmasıyla birlikte bitkinin gelişimi hızlanacak. Nisan yağışlarının böyle devam etmesiyle bu yılın bereketli bir yıl olmasını bekliyoruz. İnşallah 2021 yılında kuraklık nedeniyle yaşanan sıkıntıları bu yılki verimle telafi ederiz."

Çiftçi Ahmet Demir ise bu yıl 100 dönümde kırmızı mercimek, 70 dönüm alanda buğday ektiğini belirtti.

Sonbaharda yaşanan kuraklık endişesini ocak ve mart aylarındaki yağışlarla geride bıraktıklarını anlatan Demir, geçen yıl 300 kilogram olan dönüm başına verimin bu yıl 400 kilogram olmasını beklediklerini dile getirdi.

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Şanlıurfa, Buğday, Arpa, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa'da mart yağışlarıyla mercimek, buğday ve arpa veriminde artış bekleniyor - Son Dakika


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