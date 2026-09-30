Şanlıurfa'da TEKNOFEST kapsamında TÜRKPATENT ISIF'26, 11 ülkeden 367 buluşu ağırlıyor

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Buluş Fuarı-TÜRKPATENT ISIF'26, TEKNOFEST Güneydoğu ev sahipliğinde Şanlıurfa'da ziyaretçilerini ağırlayacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Güneydoğu, bugün Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda başladı.

TEKNOFEST Güneydoğu'da, Bakanlığın himayesinde, TÜRKPATENT'in ev sahipliğinde, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) ve Avrupa Patent Ofisinin (EPO) uluslararası destekleriyle TÜRKPATENT ISIF'26 etkinliği düzenleniyor.

TÜRKPATENT ISIF'26, buluş sahipleri, girişimciler, öğrenciler ve teknoloji alanından paydaşları bir araya getirerek yeni teknolojilerin tanıtılmasına ve sınai mülkiyet alanındaki işbirliklerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak.

TÜRKPATENT ISIF'26'da Azerbaycan, Fransa, İran, Japonya, Kanada, Kuzey Makedonya, Özbekistan, Tacikistan, Tunus ve Yemen'den katılımcılar yer alacak. Fuarda, 11 ülkeden 367 buluş sergilenecek.

Fuar kapsamında çalıştay ve paneller düzenlenecek

TÜRKPATENT ISIF'26 kapsamında TÜRKPATENT ve WIPO uzmanlarının katılımıyla çeşitli çalıştay ve paneller yapılacak.

Etkinlikler boyunca katılımcılara ticarileştirme, sınai mülkiyet başvuru ve tescil süreçlerine ilişkin bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti de sunulacak. Patent Randevu Sistemi kapsamında yapılacak görüşmelerle, buluş sahipleri ve girişimcilere sınai mülkiyet haklarına ilişkin süreçler konusunda bilgi verilecek.

Öğrenci ve gençlere yönelik ödüllü bilgi yarışmalarının da düzenleneceği fuarda, fikri ve sınai mülkiyet konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik etkinlikler yapılacak.

WIPO temsilcileri buluşları inceleyecek

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı temsilcileri, fuarda sergilenen buluş ve teknolojileri inceleyecek, iyi uygulamalara ilişkin görüş alışverişinde bulunacak. Temsilcilerin ayrıca ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulunması planlanıyor.

Fuarda sergilenen buluşlar, jüri kurulu tarafından çeşitli kriterler çerçevesinde değerlendirilecek.

Değerlendirme sonucunda dereceye giren buluş sahipleri, TÜRKPATENT ISIF'26 Ödül Töreni'nde ödüllerini alacak.

Fuar kapsamında 12 özel ödülün yanı sıra başarılı bulunan buluşlar için altın, gümüş ve bronz madalya verilmesi öngörülüyor.