Şanlıurfa\'dan Çiftçilere Yüzde 50 Hibeli Toprak Analizi Projesi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tarımda verimliliği artırmak, çevresel sürdürülebilirliği sağlamak ve güvenilir gıda üretimini desteklemek amacıyla "Toprak analizimizi yapalım, toprağımızı kirletmeyelim" sloganıyla yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle başlatılan proje kapsamında, toprak analizi yaptırmak isteyen çiftçilere yüzde 50 hibe desteği sağlanacak. Toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerini ortaya çıkaran analizler sayesinde, üretimde kalite artışı sağlanırken çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu sayede çiftçiler, ekim yapılacak alanların ihtiyaçlarına göre bilinçli gübreleme ve sulama uygulamaları yapabilecek.

Projeye başvuruları, 15 Ağustos - 15 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvuru şartı olarak Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olunması gerekiyor. Çiftçiler, başvurularını Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına şahsen veya 0 530 843 50 78 numaralı WhatsApp hattı üzerinden yapabilecek.

Toplamda bin çiftçinin faydalanacağı projede, başvuru sayısının kontenjanı aşması halinde hak sahipleri, 15-30 Eylül 2025 tarihleri arasında noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Kura sonucu seçilen çiftçiler, 1 Ekim - 1 Kasım 2025 tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde toprak analizlerini yüzde 50 hibe ile yaptırabilecek. Her çiftçi yalnızca bir numune için başvuru yapabilecek.

Projeyle birlikte, toprak analizlerinin doğru ve etkin bir şekilde yapılması, gereksiz ve hatalı gübreleme uygulamalarının önüne geçilerek hem ekonomik kayıpların azaltılması hem de çevreye verilen zararın en aza indirilmesi amaçlanıyor. GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Laboratuvar Bölüm Başkanı Dr. Hatice Kara, toprak analizinin tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırmanın en bilimsel yolu olduğunu vurgulayarak, "Tarımsal üretimde verim ve kalite, dengeli ve düzenli gübreleme ile sağlanır, bu da ancak toprak analiziyle mümkündür. Çiftçilerimizin getirdiği topraklarda verimlilik analizleri yaparak eksik besin maddelerini belirliyor ve buna uygun gübreleme programları oluşturuyoruz. Böylece minimum maliyetle maksimum verim elde etmelerine yardımcı oluyoruz" dedi.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Halil Hatipoğlu ise, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak 13 ilçemizin tamamında ÇKS kayıtlı çiftçilerimize yönelik yüzde 50 hibeli toprak analizi projesini başlatıyoruz. Amacımız, verimi artırmak, gübre kullanımını bilinçli hale getirmek ve çiftçilerimize doğrudan katkı sunmaktır. Bu önemli projeye destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gülpınar'a çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yürüttüğü proje ile tarımda modern tekniklerin yaygınlaştırılması ve çiftçilerin bilimsel verilerle desteklenmesi hedefleniyor. - ŞANLIURFA