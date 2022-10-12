Şanlıurfa ekonomi haberleri | Şanlıurfa Oduncular Pazarı'nda kış hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Şanlıurfa ekonomi haberleri | Şanlıurfa Oduncular Pazarı'nda kış hazırlıkları başladı

12.10.2022 10:26
Şanlıurfa ekonomi haberleri | Şanlıurfa Oduncular Pazarı'nda kış hazırlıkları başladı

Şanlıurfa yerel ekonomi haberine göre Şanlıurfa Oduncular Pazarı'nda kış hazırlıkları başladı.

Şanlıurfa Oduncular Pazarı'nda kış hazırlıkları başladı. Hareketliliğin yaşandığı pazarda esnaf, odunları makineler yardımıyla küçük parçalara ayırarak satışa sunuyor. Kış hazırlıklarını sürdüren Oduncular Pazarı esnafı, vatandaşın yakacağı odunları makineler yardımı ile hazırladıktan sonra kamyonetlere yükleyerek evlerine kadar servis ediyor.

Kentte odun ve kömür sobası kullanımının yaygınlığı nedeniyle Oduncular Pazarı'nda hareketlilik başladı. Son yıllarda yeni yapılan konutlarda doğalgaz kullanılırken, kent merkezinde ve kırsal kesimde yaşayan bazı vatandaşlar ise odun ve kömür yakarak kış mevsimini geçiriyor. Doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte odun ve kömür satışında yaşanan düşüş, Oduncular Pazarı esnafını da etkiledi. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa ekonomi haberleri | Şanlıurfa Oduncular Pazarı'nda kış hazırlıkları başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa ekonomi haberleri | Şanlıurfa Oduncular Pazarı'nda kış hazırlıkları başladı - Son Dakika
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