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Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika

Şanlıurfa Ticaret Borsası

27.12.2021 16:26
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 8,27-22,99 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 8,27-22,99 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
FasulyeKg5,005,00
Kırmızı mercimekKg15,0115,10
NohutKg5,0512,70
MısırKg2,254,46
ArpaKg1,753,90
BuğdayKg2,825,47
Kütlü pamukKg8,2722,99
Preseli pamukKg26,0042,75
Yağlık çiğitKg2,684,02

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Şanlıurfa, Ticaret, Mısır, Arpa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi


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