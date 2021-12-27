Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 8,27-22,99 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Fasulye
|Kg
|5,00
|5,00
|Kırmızı mercimek
|Kg
|15,01
|15,10
|Nohut
|Kg
|5,05
|12,70
|Mısır
|Kg
|2,25
|4,46
|Arpa
|Kg
|1,75
|3,90
|Buğday
|Kg
|2,82
|5,47
|Kütlü pamuk
|Kg
|8,27
|22,99
|Preseli pamuk
|Kg
|26,00
|42,75
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,68
|4,02
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi