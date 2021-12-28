Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı en yüksek 16,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Fasulye
|Kg
|12,00
|12,00
|Kırmızı mercimek
|Kg
|5,00
|14,61
|Nohut
|Kg
|5,00
|5,00
|Mısır
|Kg
|2,50
|3,99
|Arpa
|Kg
|1,75
|1,90
|Buğday
|Kg
|2,25
|5,40
|Kütlü pamuk
|Kg
|9,00
|16,70
|Preseli pamuk
|Kg
|25,65
|40,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,62
|4,31
Kaynak: AA
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