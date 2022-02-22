Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

22.02.2022 14:19
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 13,90 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 13,90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
AspirKg4,004,00
Kırmızı mercimekKg5,5113,90
MısırKg2,853,95
BuğdayKg2,495,05
ArpaKg2,255,40
Kütlü pamukKg8,5024,00
Preseli pamukKg36,0042,00
Yağlık çiğitKg2,703,76

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Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi


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