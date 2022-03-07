Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

07.03.2022 16:19
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 29,20 ila 49 lira arasından satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 29,20 ila 49 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
FasulyeKg14,5014,50
Kırmızı mercimekKg14,1014,10
MısırKg2,055,00
BuğdayKg2,605,85
ArpaKg0,800,80
Kırmızı kabuklu fıstıkKg95,0095,00
Kütlü pamukKg15,0015,00
Preseli pamukKg29,2049,00
Yağlık çiğitKg2,203,91

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Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika


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