Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 29,20 ila 49 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Fasulye
|Kg
|14,50
|14,50
|Kırmızı mercimek
|Kg
|14,10
|14,10
|Mısır
|Kg
|2,05
|5,00
|Buğday
|Kg
|2,60
|5,85
|Arpa
|Kg
|0,80
|0,80
|Kırmızı kabuklu fıstık
|Kg
|95,00
|95,00
|Kütlü pamuk
|Kg
|15,00
|15,00
|Preseli pamuk
|Kg
|29,20
|49,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,20
|3,91
Kaynak: AA
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