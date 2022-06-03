Şanlıurfa'ya milyonlarca lira yatırım - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'ya milyonlarca lira yatırım

03.06.2022 10:17
Şanlıurfa'ya milyonlarca lira yatırım

Şanlıurfa'ya Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılacak milyonlarca liralık tesis yatırımları için imzalar atıldı.

Şanlıurfa'ya Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılacak milyonlarca liralık tesis yatırımları için imzalar atıldı.

Şanlıurfa Gençlik ve Spor yatırımları tanıtım programı çerçevesinde kente yapılacak yatırımların imza töreni, Ankara'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı binasında düzenlendi. İmza törenine, Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muhterem Kasapoğlu, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile Başkan Beyazgül'ün önderliğindeki Şanlıurfa heyeti ve çok sayıda genç sporcu katıldı.

Beyazgül, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Şanlıurfa'da 3 olan gençlik merkezinin sayısını 19'a çıkardık. 2 olan spor salonu sayısını 49'a çıkardık. 10 futbol okulu açtık. 11 olan yüzme havuzu sayısını 16'ya çıkardık. 2850 olan lisanslı sporcu sayısını 5940'a çıkardık. 20 olan milli sporcu sayısını 35'e çıkardık. spor faaliyetlerinde 7 aktif branş sayısını 23'çıkardık. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan merkezlerde farklı branşlarda eğitim verildiğinin altını çizen Beyazgül, "Hizmete sunduğumuz tesislerden yılda 500 bin gencimiz faydalanıyor. Büyükşehir Belediyesi Bünyesinde kurduğumuz Spor Kulübünde Toplam 21 Branşta ( Futbol, Basketbol, Voleybol, Karate, Güreş, Judo, Taekwondo, Judo, Wushu, Kick Boks, Yüzme, Dart, Okçuluk, Bilek Güreşi, Masa Tenisi, Kort Tenisi, Satranç, Atletizm, Dalgıçlık, Su Sporları dallarında Gençlerimize hizmet veriyoruz. Gençlerimiz, bayrağımızı ulusal ve uluslararası müsabakalarda dalgalandırıyor, şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak; Besyo, Pomem Kursları düzenledik. Gençlerimizi alanında uzman hocalarımızın eşliğinde hedeflerine tamamen ücretsiz hazırladık. Kurslarımıza toplam 620 Gencimiz katılım sağlayarak 450 gencimizi üniversite hayallerine, hedeflerine ulaştırdık. Basketbol, Bilek Güreşi, Halter, Yüzme, Masa Tenisi, Atletizm olmak üzere; 8 ayrı branşta verdiğimiz sportif kurslarımızdan 126 engelli vatandaşımız faydalanmaktadır. Halterde Türkiye 1.liği, Yüzmede Türkiye 2.liği, Bilek Güreşinde Türkiye 2.ligi başarıları elde edilmiştir. Gençlerimize inanıyoruz onlara güveniyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Şanlıurfa'ya milyonlarca liralık yatırım helal olsun"

Türkiye'nin dört bir yanının yapılan eserlerle donatıldığını vurgulayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Şanlıurfa 13 ilçesiyle bu yatırımlardan istifade edecek. Bin 500 kişilik spor salonumuz, kadın spor ve sağlık merkezimiz, çok amaçlı salonlarımız, okçuluk salonumuz, hentbol salonumuz, 6 farklı antrenman salonumuz, 8 farklı spor salonumuz, 1 adet yeni il tipi gençlik merkezimiz, 5 adet kütüphaneli gençlik merkezimiz, 2 adet salonlu gençlik merkezimiz, 6 genlik merkezimiz, 4 mahalle tipi gençlik merkezimiz, sentetik çim yüzeyli hokey sahamız, 8 yarı olimpik yeni yüzme havuzumuz, 2 adet su sporları merkezimiz, futbol sahalarımızın modernizasyonu, 6 kitap otağımız ve 188 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahamız, 3 adet tenis kortumuz, 32 adet basketbol, voleybol sahamız, 250 adet basketbol potamız ve bununla birlikte 19 spor tesisimizin baştan sona yenilenmesi, modernizasyonu ve milyonlarca liralık yatırım Şanlıurfa'mız için helal-i hoş olsun hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'ya milyonlarca lira yatırım
Şanlıurfa'ya milyonlarca lira yatırım
Şanlıurfa'ya milyonlarca lira yatırım
Şanlıurfa'ya milyonlarca lira yatırım

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da futbol turnuvası düzenlendi Diyarbakır'da futbol turnuvası düzenlendi Gediz'de 18. halı saha futbol turnuvası başladı Gediz'de 18. halı saha futbol turnuvası başladı
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, gençlik, Futbol, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa'ya milyonlarca lira yatırım - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:26 Sevenlerinin merakla beklediği Recep İvedik 7 filminden ilk kare paylaşıldı!
16:24 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Mesut Özil'in üstünü çizdi! Yönetimin "kadro dışı" kararını doğru buldu...
16:17 3 aylık bebeğini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan adam cezaevinde intihar etmişti! Bebeğin otopsi raporundan çıkan gerçek her şeyi ortaya koydu
16:14 Almanya'da öğrencileri taşıyan tren raydan çıktı! Yaşanan feci olayda 3 kişi ölü, 60 kişi yaralandı
16:11 Başarılı oyuncu Hande Erçel, makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı!
15:58 Bankaların nisan ayı karı yüzde 707,8'lik artışla 34,9 milyar TL'ye ulaştı
15:48 Pandemi bitti maske fiyatları düştü! Zamanında 100 liraya kadar yükselen maske fiyatları 10 liradan satılıyor
15:45 Tiyatro oyuncusu Serkan Aydın, Avusturya'da sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı!
15:35 Yeşilçam'ın "Rambo" lakaplı oyuncusu Sönmez Yıkılmaz son yolculuğuna uğurlandı
15:14 Konseri iptal edilen Melek Mosso, sahne aldığı festivalde konuştu: Asla ve asla vazgeçmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 16:33:48. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'ya milyonlarca lira yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement