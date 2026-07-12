Sapanca Gölü'ne Su Aktarımı Başladı - Son Dakika
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Sapanca Gölü'ne Su Aktarımı Başladı

Sapanca Gölü\'ne Su Aktarımı Başladı
12.07.2026 15:05
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Mollaköy Göleti'nden Sapanca Gölü'ne su aktarımına başladı.

Serhat YILMAZ/SAPANCA(Sakarya), SAKARYA Büyükşehir Belediyesi, Sapanca Gölü'nün su seviyesini korumak ve gelecekte yaşanabilecek su sıkıntılarını önlemek amacıyla Mollaköy Göleti'nden göle su aktarımını başlattı. Yeni sistemle Sapanca Gölü'ne günlük minimum 80 bin metreküp su ulaştırıldığı bildirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen çalışma kapsamında, Mollaköy Göleti'nde bulunan su, kurulan pompa sistemi ve yaklaşık 7 kilometrelik yeni iletim hattı aracılığıyla Sapanca Gölü'ne aktarılıyor. İlk etapta aylık 2 milyon 400 bin metreküp su iletim kapasitesine sahip sistemin, göldeki su seviyesine bağlı olarak ilerleyen süreçte iki katına çıkarılmasının planlandığı belirtildi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu ile daire başkanlarının da katıldığı inceleme programında çalışmaları yerinde takip etti. Teknik ekipten bilgi alan Alemdar, Sapanca Gölü'nün korunmasına yönelik yatırımların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Sapanca Gölü'nün şehrin en önemli içme suyu kaynağı olduğunu belirten Alemdar, daha önce alternatif yer altı su kaynaklarının devreye alındığını, su kayıp ve kaçaklarının azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü ve Ballıkaya Barajı İsale Hattı Projesi'nde önemli aşamalar kaydedildiğini söyledi.

Yeni sistemin yaklaşık 15 gündür aktif olarak çalıştığını belirten Alemdar, bu süreçte Sapanca Gölü'ne 800 bin metreküp su kazandırıldığını ifade ederek, "Tüm parametrelerini titizlikle takip ettiğimiz bu sistem sayesinde Sapanca Gölü'ne günde minimum 80 bin metreküp su ulaştırıyoruz. Sağlanan bu ilave su miktarıyla yaklaşık 160 bin abonemizin günlük su ihtiyacına karşılık gelecek bir kazanım elde ediyor, özellikle yaz aylarında yaşanan su stresinin azaltılmasını hedefliyoruz" dedi.

Vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulunan Alemdar, Sapanca Gölü'nü besleyebilecek tüm alternatif su kaynaklarını değerlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Sapanca Gölü'ne Su Aktarımı Başladı - Son Dakika

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