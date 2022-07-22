Şaphane'de çilek bahçelerinden pestisit kalıntı için numune alma çalışmaları - Son Dakika
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Şaphane'de çilek bahçelerinden pestisit kalıntı için numune alma çalışmaları

22.07.2022 13:25
Şaphane'de çilek bahçelerinden pestisit kalıntı için numune alma çalışmaları

Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçedeki çilek bahçelerinden pestisit kalıntı durumunun izlenmesi için numune alma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçedeki çilek bahçelerinden pestisit kalıntı durumunun izlenmesi için numune alma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, " Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Teknik Personeli tarafından ilçemizde bulunan çilek bahçelerinden pestisit kalıntı durumunun izlenmesi amacıyla numune alma çalışmaları devam ediyor" denildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Şaphane, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şaphane'de çilek bahçelerinden pestisit kalıntı için numune alma çalışmaları - Son Dakika

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