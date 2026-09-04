Şaphane\'de kiraz ve vişne üreticilerine yüzde 50 hibeli 4 ton bordo bulamacı dağıtıldı

Şaphane'de kiraz ve vişne üreticilerinin desteklenmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında, yüzde 50 hibeli 4 bin kilogram bordo bulamacı üreticilere dağıtıldı.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde tarımsal üretimin desteklenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Kiraz ve Vişne Bahçelerinde Bordo Bulamacı Projesi" kapsamında, İl Özel İdaresi destekli bordo bulamacının dağıtımı gerçekleştirildi. Proje kapsamında temin edilen 4 bin kilogram bordo bulamacı, yüzde 50 hibe desteğiyle ilçedeki kiraz ve vişne üreticilerine ulaştırıldı.

Bordo bulamacı dağıtım programına katılan Şaphane Kaymakamı Davut Boztaş, üreticilerle bir araya gelerek desteklerin önemine dikkat çekti. Kaymakam Davut Boztaş, üreticilere bereketli ve verimli bir üretim sezonu temennisinde bulundu.

İlçede tarımsal üretimin geliştirilmesi, üreticilerin desteklenmesi ve meyve bahçelerinde verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmaların önümüzdeki süreçte de sürdürüleceği belirtildi.