Şaphane'de yem bitkileri saha kontrolleri - Son Dakika
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Şaphane'de yem bitkileri saha kontrolleri

26.08.2022 10:14
Şaphane'de yem bitkileri saha kontrolleri

Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce çok yıllık yem bitkileri ile silajlık yem bitkileri ekilişlerine ait saha kontrollerinin devam ettiği bildirildi.

Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce çok yıllık yem bitkileri ile silajlık yem bitkileri ekilişlerine ait saha kontrollerinin devam ettiği bildirildi.

Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüz personellerince ilçemiz merkez ve köylerindeki üreticilerimize ait çok yıllık yem bitkileri ile silajlık yem bitkileri ekilişlerine ait saha kontrollerimiz devam ediyor" denildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Şaphane, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şaphane'de yem bitkileri saha kontrolleri - Son Dakika

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