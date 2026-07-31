Şaphane Vişnesi İçin Denetimler Devam Ediyor
Şaphane'de vişne tescil süreci kapsamında bahçelerde denetim ve bilgilendirme çalışmaları sürüyor.
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, coğrafi işaret tescil süreci kapsamında 'Şaphane Vişnesi' için saha çalışmaları devam ediyor.
Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde vişne bahçelerinde denetimler gerçekleştirildi. Ziyaret edilen bahçelerde üreticilerle bir araya gelen teknik ekipler, vişne üretiminde görülebilecek hastalık ve zararlılar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Yetkililer, tescil çalışmalarının ürünün kalitesinin korunması, bölgesel değerinin artırılması ve üreticilerin desteklenmesi açısından önem taşıdığına dikkat çekti. Ayrıca üreticilere, bahçelerde düzenli kontrollerin sürdürülmesi ve hastalık ile zararlılara karşı zamanında mücadele edilmesi konusunda tavsiyelerde bulunuldu.
Son Dakika › Ekonomi › Şaphane Vişnesi İçin Denetimler Devam Ediyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?