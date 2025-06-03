Sarelle, Üstün Lezzet Ödülü'nde 3 Yıldız Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Sarelle, Üstün Lezzet Ödülü'nde 3 Yıldız Aldı

03.06.2025 10:34
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Sarelle, yenilenen kakaolu fındık ezmesiyle Superior Taste Award'ta 3 yıldız kazandı.

Sarelle, en iyilerin sertifikalandırıldığı Superior Taste Award'ta, yenilenen kakaolu fındık ezmesi ile üç yıldız kazandı. Taste Institute tarafından düzenlenen yarışmada, yüzde 90'ın üzerinde puan alan markalar üç yıldız almaya hak kazanıyor.

Sarelle, lezzeti ve kıvamı yenilenen kakaolu fındık ezmesi ile Superior Taste Award'ta (Üstün Lezzet Ödülü), 'Kahvaltılık, Bal, Reçel, Sürülebilir Ürünler' kategorisinde üç yıldız aldı. Yarışmada üç yıldıza layık görülen ürünler, yüzde 90'ın üzerinde puan ve en yüksek derece kategorisinde yer alıyor.

Yapılan açıklamaya göre, dünyanın en prestijli tat sertifikalarından biri olan Superior Taste Award kapsamında, 2005 yılından beri 100'den fazla ülkeden binlerce ürün değerlendirildi. Gastronomi uzmanlarından oluşan jüri üyeleri, ürün değerlendirmelerini beş uluslararası hedonik duyusal analiz tadım kriterini baz alarak objektif bir şekilde gerçekleştiriyor. Yapılan titiz değerlendirmelerin ardından toplam puanı yüzde 70'in üzerinde olan ürünler Superior Taste Award'ı almaya hak kazanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sarelle, Üstün Lezzet Ödülü'nde 3 Yıldız Aldı - Son Dakika

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