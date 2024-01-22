 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sarıgöl'de 2023 yılı tütünleri baş fiyatıyla alınmaya başlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sarıgöl'de 2023 yılı tütünleri baş fiyatıyla alınmaya başlandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bulunan tütün üreticileri, 2023 yılı ürünleri için baş fiyat olarak 115 TL belirlendiğini açıkladı. Sarıgöl Belediyesi Süleyman Demirel Kapalı Pazaryeri'nde yapılan alımlarda ödemelerin tütün tesliminden sonra 10 gün içinde gerçekleştirildiği belirtildi. Tütün üreticileri, açıklanan baş fiyattan memnuniyetlerini dile getirdi.

Sarıgöl\'de 2023 yılı tütünleri baş fiyatıyla alınmaya başlandı
22.01.2024 - 15:17,
Abone Ol

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2023 yılı ürünü olan tütünler baş fiyatı 115 TL'den alınmaya başlandı.

Sarıgöl Belediyesi Süleyman Demirel Kapalı Pazaryerinde alımlara devam edildiği ve 2023 yılı tütünlerin baş fiyatının 115 liradan alındığı açıklandı.

Özel firmalar tarafından yapılan alımlarda tütün üreticilerine, tütün tesliminden sonra 10 gün içinde ödemelerinin yapıldığı ifade edilirken, tütün üreticileri de açıklanan baş fiyattan memnun olduklarını söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Süleyman Demirel, Sarıgöl, Manisa, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sarıgöl'de 2023 yılı tütünleri baş fiyatıyla alınmaya başlandı - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 05:16:11. #1.11#
SON DAKİKA: Sarıgöl'de 2023 yılı tütünleri baş fiyatıyla alınmaya başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement