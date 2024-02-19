Sarıgöl\'de Budanan Bağ Çubukları Bağlara Bağlanıyor

Ekonomi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde budanan bağ çubuklarının yüksek sistem üzüm bağlarında bağlanmasına başlandı.

Sarıgöl ve çevresindeki budama çalışmaları biten üzüm bağlarında başlatılan bağ çubuğu bağlama işlemleri kadın tarım işçileri tarafından yapılıyor. Bağ bağlama çalışmaları öncesi bağ sahibi tarafından alınan bağlama ipleri günler öncesinden yumak haline getirerek hazır duruma bekletilir ve bağ bağlama sırasında kadın tarım işçilerince de tellere çubuklar bağlanır.

Sarıgöllü kadın tarım işçisi Hülya Akkaya, "İp yumaklarını alarak çubukları yüksek sistem bağların tellerin bağlarız. Yevmiye ile ve bazen de imece ile bağlarız. Mart ayının sonuna kadar devam eder." dedi. Sarıgöl ve çevresindeki kadın tarım işçilerine günlük yevmiye olarak 630 lira ücret ödendiği açıklandı. - MANİSA