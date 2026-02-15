Sarıgöl'de Çiftçilere B-Reçete Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Sarıgöl'de Çiftçilere B-Reçete Eğitimi

Sarıgöl\'de Çiftçilere B-Reçete Eğitimi
15.02.2026 09:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çiftçilere B-Reçete ve E-ÜKD sistemi hakkında eğitim verildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çiftçilere yönelik düzenlenen eğitim toplantılarında, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak olan B-Reçete ve Elektronik Üretici Kayıt Defteri (E-ÜKD) sistemi detaylarıyla anlatıldı. Yeni uygulamayla bitki koruma ürünlerinin daha kontrollü ve bilinçli kullanılması hedefleniyor.

Sarıgöl ilçesine bağlı Ayan, Yukarı Koçaklar ve Tırazlar mahallelerinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarında çiftçilere, bitki koruma ürünleri uygulayıcı eğitimleri verildi. Eğitimlerde Manisa genelinde 01 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek olan B-Reçete uygulaması ile Elektronik Üretici Kayıt Defteri (E-ÜKD) hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Yetkililer tarafından yapılan sunumlarda, yeni sistemle birlikte üreticilerin bitki koruma ürünlerini reçete ile temin edeceği, yapılan uygulamaların ise dijital ortamda kayıt altına alınacağı belirtildi. Uygulamanın hem insan sağlığının korunması hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Toplantılarda çiftçiler, yeni dönemde yapmaları gereken işlemler hakkında merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı bulurken, uygulamanın detayları hakkında geniş bilgi edindi.

Yetkililer, üreticilerin mağduriyet yaşamamaları için bilgilendirme çalışmalarının süreceğini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Sarıgöl, Manisa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sarıgöl'de Çiftçilere B-Reçete Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
Trump: İran’da rejim değişmesi olabilecek en iyi senaryodur Trump: İran'da rejim değişmesi olabilecek en iyi senaryodur
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım

09:45
İsimleri tek tek paylaştılar Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
09:25
Düğmeye basıldı Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal
Düğmeye basıldı! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal
09:09
İngiltere Başbakanı Starmer: Avrupa halkını korumak için savaşmaya hazır olmalı
İngiltere Başbakanı Starmer: Avrupa halkını korumak için savaşmaya hazır olmalı
08:58
Dünyaca ünlü marka çok sevilen 4 ürününün fişini çekti
Dünyaca ünlü marka çok sevilen 4 ürününün fişini çekti
08:41
Milyonları ilgilendiriyor Doğal gaz faturalarında yeni dönem
Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarında yeni dönem
07:52
İnfial yaratan olay Evlat edindiği 2 çocuğu kafese kapatıp yıllarca şiddet uyguladı
İnfial yaratan olay! Evlat edindiği 2 çocuğu kafese kapatıp yıllarca şiddet uyguladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 10:09:39. #7.11#
SON DAKİKA: Sarıgöl'de Çiftçilere B-Reçete Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.