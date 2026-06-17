Sarıgöl'de İmece ile Üretim - Son Dakika
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Sarıgöl'de İmece ile Üretim

Sarıgöl\'de İmece ile Üretim
17.06.2026 10:08
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Sarıgöl'de üzüm üreticileri, artan maliyetleri imece usulü ile azaltıyor ve dayanışma sağlıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık üzümün üreticileri, artan işçilik maliyetlerine karşı çözümü imece usulü çalışmakta buldu. Sabahın erken saatlerinde bağlara giren üreticiler, öğle sıcağı bastırmadan çalışmalarını tamamlayarak hem girdi maliyetlerini düşürüyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Sarıgöl'de üzüm bağlarında kadınların öncülüğünde sürdürülen imece usulü çalışma, hasat öncesi bağlarda yoğun şekilde devam ediyor. Üreticiler, birbirlerinin bağlarında sırayla çalışarak işçilik giderlerini azaltırken, kaliteli sofralık üzüm üretimi için de büyük emek harcıyor.

Üreticilerden Şefike Süke, en kaliteli sofralık üzümü yetiştirmek için büyük özveriyle çalıştıklarını belirterek, "Sabah erkenden bağa geliyoruz. Hava ısınmadan işlerimizi bitirmeye çalışıyoruz. İmece usulü sayesinde hem aile bütçemize katkı sağlıyoruz hem de girdi maliyetlerimizi düşürüyoruz. Sofralık üzümde en kaliteli ürünü yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Öte yandan ilçede kadın tarım işçilerinin günlük yevmiyesinin 1.425 lira olduğu, bu ücretin 125 lirasının dayıbaşı tarafından alındığı, işçilerin ise günlük 1.300 lira kazanç elde ettiği öğrenildi.

Sarıgöllü üreticiler, imece kültürünün hem dayanışmayı güçlendirdiğini hem de artan üretim maliyetleri karşısında önemli bir destek sağladığını ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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