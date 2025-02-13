Sarıgöl\'de Kadın İşçiler Soğukla Mücadele Ediyor

Ekonomi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağlarında budama işiyle uğraşan kadın işçiler, soğuk hava şartlarıyla mücadele ediyor.

Sarıgöl'de bağ budama işinde çalışan ve sabahın erken saatlerinde işbaşı yapan kadınlar, soğuktan korunmak için ilk iş olarak bağdaki çubukları yakıp etrafında ısınıyor.

10'ar veya 20'şer kişilik gruplar halinde çalışan kadınlar, işe başlamadan önce bağlardan topladıkları çubukları bir araya getirip yakıyor. Yaktıkları ateşin etrafında toplanarak ısınan işçiler, soğuk havanın etkisini azaltmaya çalışıyor.

Dayıbaşı Özcan Akdağ, "Artık sabahları ayaz olmaya başladı. Soğuklar kendini hissettiriyor. İşçi arkadaşlar bağlara geldiğinde önce ısınıyorlar sonra çalışmaya başlıyorlar" dedi.

Tarım işçileri ise, "Isınmadan olmuyor, ellerimiz uyuşuyor. Isındıktan sonra çalışmaya başlıyoruz. Gerçekten sabahları ayaz çok oluyor" ifadelerini kullandı. - MANİSA