Sarıgöl'de kırağı tehlikesi hasadı hızlandırdı, yeşil domatesler turşuya gidiyor - Son Dakika
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Sarıgöl'de kırağı tehlikesi hasadı hızlandırdı, yeşil domatesler turşuya gidiyor

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Sarıgöl\'de kırağı tehlikesi hasadı hızlandırdı, yeşil domatesler turşuya gidiyor
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Sarıgöl ve çevresinde havaların soğumasıyla yazlık sebzelerde güz hasadı başladı. Kırağı tehlikesi nedeniyle dalında kızarması beklenmeden yeşil toplanan domatesler kapalı alanlarda olgunlaştırılıyor, önemli bir kısmı da kışlık turşu yapımında kullanılıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde yaz aylarında tarlalarda yetişen yazlık sebzelerde güz hasadı başladı. Kırağı tehlikesine karşı tarladan erken toplanan yeşil domatesler, kapalı alanlarda olgunlaşmaya bırakılırken, büyük bir kısmı da turşu yapılarak değerlendiriliyor.

Sarıgöl ve çevresinde havaların soğumaya başlamasıyla birlikte tarlalardaki son yaz ürünleri için hasat telaşı hızlandı. Değişen hava şartları ve kırağı tehlikesi nedeniyle domatesler dalında kızarması beklenmeden yeşil olarak hasat ediliyor. Üreticiler tarafından toplanan gök domatesler, evlerin kapalı alanlarında korumaya alınarak kendiliğinden olgunlaşmaya bırakılıyor. Bölgede bol miktarda dikimi yapılan ünlü Dindarlı domatesleri de zarar görmemesi için gök toplanarak sera altlarında kızarmaya bırakıldı.

Toplanan yeşil domateslerin önemli bir kısmının kışlık turşu yapımında kullanıldığını belirten yöre sakinlerinden Hülya Akkaya, "Tarlalardaki domateslerin kırağıdan etkilenmemesi için güz hasadı yapıyoruz. Topladığımız bu ürünlerin evde kapalı alanda ermesini bekliyoruz ya da turşusunu yapıyoruz. Tarlada kalan buna benzer son yaz ürünü sebzelerimizi toplayarak ziyan olmadan değerlendiriyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
EkonomiGüncelSon Dakika

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