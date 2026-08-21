Sarıgöl\'de Kış Hazırlıkları Hız Kazandı

Sarıgöl'de yaz sebze ve meyvelerinin bollaşmasıyla ev hanımları kış hazırlıklarına hız verdi. Konserve, salça ve reçellerin yanı sıra bu yıl domates kurutma mesaisi de başladı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaz mevsiminin bereketi kış sofralarına taşınıyor. Sebze ve meyvelerin bollaşmasıyla birlikte Sarıgöllü ev hanımları, kış aylarında tüketmek üzere ev yapımı konserve, salça ve reçel hazırlıklarına başladı. Bu yıl ise geleneksel kış hazırlıklarına domates kurutma da eklendi.

Sarıgöl'de yaz aylarında bağ ve bahçelerde yetişen sebze ve meyvelerin yanı sıra pazarlarda da ürün çeşitliliğinin artması, ev hanımlarının kışlık hazırlıklarını hızlandırdı. Evlerde hummalı bir çalışma başlatan kadınlar, yazın taze ve bol olan ürünlerini çeşitli yöntemlerle saklayarak kış aylarına hazırlıyor.

Kendi bahçelerinde yetiştirdikleri ürünleri değerlendiren ev hanımları, pazardan satın aldıkları sebzelerle de kışlık konserveler hazırlıyor. Domatesler ise salça yapılmasının yanı sıra dilimlenerek güneşte kurutulmaya başlandı.

Sarıgöllü ev hanımlarından Hülya Akkaya, yaz mevsiminin bereketini kışa hazırladıklarını belirterek, "Bu yaz sebze ve meyveler oldukça bol. Bağımızda, bahçemizde ürünlerimizi değerlendiriyoruz. Sıcak havalar devam ederken konservelerimizi, reçellerimizi ve kışlık salçalarımızı yapıyoruz. Bu yıl ilk kez domates kurutmaya başladım. Çok güzel oluyor. Yazdan kışlıklarımızı tamamlayabilirsek kışın rahat ederiz." dedi.