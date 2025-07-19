Sarıgöl'de Tarım İşçilerinin Ücretleri Belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Sarıgöl'de Tarım İşçilerinin Ücretleri Belirlendi

Sarıgöl\'de Tarım İşçilerinin Ücretleri Belirlendi
19.07.2025 09:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 yılı üzüm sezonu için tarım işçilerinin yeni ücret tarifesi açıklandı. Ücretler 1000 TL'den başlıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, 2025 yılı üzüm sezonu öncesi tarım işçilerinin alacağı günlük ücretler Sarıgöl Ziraat Odası'nda yapılan toplantıyla belirlendi.

Gerçekleştirilen toplantıya üreticiler, dayıbaşları ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Tarım İşçileri İzleme Kurulu'nun önerileri doğrultusunda açıklanan 2025 yılı ücret tarifesi şu şekilde açıklandı: "Kesi: 1000 TL, Kasa: 1100 TL, Seçici: 1400 TL, Yükleme: 1900 TL"

Her işçiye ilave olarak günlük 100 TL dayıbaşı ücreti verilecek. Üzüm kesimi, seçimi ve yaprak açma işlemleri aynı ücretlendirme kapsamında değerlendirilecek.

Günlük mesai süresi 8 saat olarak belirlenirken, 1 saatlik dinlenme süresi dahil olmak üzere mesainin sabah 06.00'da başlayıp 14.00'te sona ereceği ifade edildi.

Toplantıda alınan diğer kararlar doğrultusunda, arazide eksik çalışan işçilerin ücreti dayıbaşı tarafından karşılanacak. Her ekipte bir sorumlu işçi bulunacak ve saha uygulamalarındaki sorumluluk dayıbaşlarına ait olacak.

Yeni ücret tarifesi 19 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Tüm uygulamaların SGK mevzuatına ve iş sağlığı-güvenliği kurallarına uygun yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen yeni ücretlerin hem üreticilere hem de işçilere hayırlı olmasını temenni etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Sarıgöl, manisa, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sarıgöl'de Tarım İşçilerinin Ücretleri Belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda’ya gidiyor Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda'ya gidiyor
Kargo görevlisi, 24 yaşındaki genç kadına hayatının şokunu yaşattı Kargo görevlisi, 24 yaşındaki genç kadına hayatının şokunu yaşattı
Yaban arısı saldırında hayatını kaybetti, eşi acı haberi alınca kalp krizi geçirdi Yaban arısı saldırında hayatını kaybetti, eşi acı haberi alınca kalp krizi geçirdi
TOKİ projelerinde yer alan şirket konkordato başvurusu yaptı TOKİ projelerinde yer alan şirket konkordato başvurusu yaptı
Çağla Şıkel tatilde coştu Çeşme gecelerinde oryantal şov Çağla Şıkel tatilde coştu! Çeşme gecelerinde oryantal şov
Kırılan ağaç dalı aynı aileden 11 kişiyi hastanelik etti Kırılan ağaç dalı aynı aileden 11 kişiyi hastanelik etti
81 ilde geçerli olacak ATM kullanan herkes artık bu uyarıyla karşılaşacak 81 ilde geçerli olacak! ATM kullanan herkes artık bu uyarıyla karşılaşacak
MİT raporu ortaya çıktı Zeki Doruk’un çocuklarının isim babası terörist elebaşıymış MİT raporu ortaya çıktı! Zeki Doruk'un çocuklarının isim babası terörist elebaşıymış
İnan Kıraç’ın aileyi karıştıran evliliği hakkında mahkemeden karar çıktı İnan Kıraç'ın aileyi karıştıran evliliği hakkında mahkemeden karar çıktı
Mehmet Uçum: Erdoğan’ın aday olması için anayasayı değiştirmeye ihtiyaç yok Mehmet Uçum: Erdoğan'ın aday olması için anayasayı değiştirmeye ihtiyaç yok

08:48
Dürziler aparat asıl hedef Türkiye İşte bölgemizde dengeleri alt üst edecek plan
Dürziler aparat asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizde dengeleri alt üst edecek plan
08:35
YKS birincileri hangi illerden çıktı İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları
YKS birincileri hangi illerden çıktı? İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları
08:22
Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı
Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı
07:29
Gece yarısı paylaşım geldi Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu bombası
Gece yarısı paylaşım geldi! Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası
06:55
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı
12:30
Çocukluk arkadaşları boş arazide ölü bulundu
Çocukluk arkadaşları boş arazide ölü bulundu
12:27
DEM Parti’nin ismi değişebilir İşte masadaki en güçlü öneri
DEM Parti'nin ismi değişebilir! İşte masadaki en güçlü öneri
12:21
İzinsiz kullanım teyit edildi Nuri Bilge Ceylan’a telif şoku
İzinsiz kullanım teyit edildi! Nuri Bilge Ceylan'a telif şoku
11:59
Mastercard ve Visa’ya soruşturma başlatıldı
Mastercard ve Visa'ya soruşturma başlatıldı
11:48
Ünlü kadın şarkıcı, kadın TV yıldızından kullanılmış terli elbisesini istedi
Ünlü kadın şarkıcı, kadın TV yıldızından kullanılmış terli elbisesini istedi
11:38
Prof. Dr. Orhan Şen: Aşırı sıcaklar beyin kanamasına yol açabilir
Prof. Dr. Orhan Şen: Aşırı sıcaklar beyin kanamasına yol açabilir
11:38
Sevmek bahanesiyle kedinin yanına yaklaştı, sonrasında olanlara inanamayacaksınız
Sevmek bahanesiyle kedinin yanına yaklaştı, sonrasında olanlara inanamayacaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2025 09:05:14. #7.11#
SON DAKİKA: Sarıgöl'de Tarım İşçilerinin Ücretleri Belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.