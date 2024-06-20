Sarıgöl'de Taze Bağ Yaprakları Bayram Sonrası Yeniden Alımlara Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Sarıgöl'de Taze Bağ Yaprakları Bayram Sonrası Yeniden Alımlara Başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde nisan ayında başlayan taze bağ yaprakları alımları, bayram tatilinin ardından tekrar başladı. Bayram öncesi 20 TL'den alınan yapraklar, tüccarlar tarafından şu anda 25 TL'den alınmaya başlandı. Sarıgöl ve çevresinde taze bağ yaprağı alımları eylül ayı sonuna kadar devam edecek.

20.06.2024 16:14
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde nisan ayında alımlarına başlanan taze bağ yapraklarında bayram tatilinin ardından alımlar yeniden başladı. Bayram öncesi kilosu 20 TL'den alınan yapraklar tüccarlar tarafından 25 TL'den alınmaya başladı.

Manisa'da nisan ayında başlayan taze salamura bağ yaprakları bağlardan toplanarak yaprak alımı yapan tüccarlara satılmaya devam ediyor. Sarıgöl merkez ve mahallerinde birçok alım yerinde peşin parayla satılan taze bağ yaprakları aile ekonomilerine de önemli gelir sağlarken sezon başında 40 TL'den başlayan alımlar bayram öncesinde 20 TL'ye kadar gerilemişti. 4 günlük bayram tatilinin ardından yeniden alımlara başlayan tüccarlar yaprakları 25 TL'den almaya devam ediyor.

Sarıgöl'ün Çavuşlar Mahallesinden yaprak alımı yapan Mehmet İğdeli, "Biz satın aldığınız taze bağ yapraklarını salamura yapmakta olan işletmelere günü birlik teslim etmekteyiz. Burada anında yapraklar hiç bekletilmeden salamura için büyük bidonların içlerinde tuzlanarak olgunlaşması için bekletilir. Burada olgunlaşma salamura yapraklar yurt içerisine ve yurt dışına gönderiliyor. Sarıgöl ve çevresinde taze bağ yaprağı alımları eylül ayı sonuna kadar devam edecek. Yaprakların kilosunu 25 TL'den almaya devam ediyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sarıgöl'de Taze Bağ Yaprakları Bayram Sonrası Yeniden Alımlara Başladı - Son Dakika

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