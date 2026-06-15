Sarıgöl'de Tütün Hasadı Başladı - Son Dakika
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Sarıgöl'de Tütün Hasadı Başladı

Sarıgöl\'de Tütün Hasadı Başladı
15.06.2026 15:49
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tütün hasadı, üreticilerin gece çalışmalarıyla başladı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yeni mahsul tütün hasadı başladı. Üreticiler sıcak havadan etkilenmemek için gece saatlerinde ışık altında tütün kırımı yaparken, bu yıl emeklerinin karşılığını almayı umut ediyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2026 yılı tütün hasat sezonu başladı. İlçe genelinde ve çevre mahallelerde üreticiler, yeni mahsul tütünlerin alt yapraklarını gece saatlerinde kırarak hasada start verdi.

Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle çalışmalarını gece saatlerinde sürdüren üreticiler, tarlalarda kurulan aydınlatmalar altında tütün kırımı gerçekleştiriyor. Toplanan tütün yaprakları daha sonra tel ızgaralar üzerine serilerek kurutuluyor. Kuruma işleminin ardından belirli ölçülerde hazırlanan karton kutulara yerleştirilerek satışa hazır hale getiriliyor.

Tütün üretiminin yoğun emek ve sabır gerektirdiğini belirten üreticiler, sezonun bereketli geçmesini temenni ettiklerini ifade etti. Üreticiler, "Tütün hasadı başladı. İnşallah bu yıl ürünümüz iyi fiyat eder de emeğimizin karşılığını alırız. Tütün zahmetli bir iş ancak getirisi de iyi olursa tüm yorgunluğumuzu unutturuyor." dedi.

Sarıgöl'de başlayan tütün hasadının önümüzdeki haftalarda yoğunlaşarak devam etmesi bekleniyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Sarıgöl, Manisa, Üretim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sarıgöl'de Tütün Hasadı Başladı - Son Dakika

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