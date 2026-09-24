Sarıgöl'de üreticiler 100 dekarda silajlık mısır hasadına başladı, süt verimi artıyor - Son Dakika
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Sarıgöl'de üreticiler 100 dekarda silajlık mısır hasadına başladı, süt verimi artıyor

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Sarıgöl\'de üreticiler 100 dekarda silajlık mısır hasadına başladı, süt verimi artıyor
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Manisa Sarıgöl'de büyükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyacı için silajlık mısır hasadına başladı. Alemşahlı Mahallesi'nde 100 dekarlık alanda yapılan hasatta silaj yemin süt verimini yüzde 18-20 artırdığı belirtildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde büyükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak amacıyla silajlık mısır hasadına başladı. Alemşahlı Mahallesi'nde 100 dekarlık alanda silajlık mısır yetiştiren üretici Ahmet Ur, hasat ettiği mısırları kışlık yem olarak hazırlıyor.

Alemşahlı Mahallesi'nde büyükbaş hayvancılık yapan Ahmet Ur, bu yıl 100 dekarlık alana silajlık mısır ektiğini belirterek hasada başladığını söyledi. Ur, "Bu yıl 100 dekarlık alana silajlık yem için mısır ektim. Şimdi hasadını yaparak bir yandan da kışlık yem olarak hazırlıyorum. Silaj iki farklı şekilde hazırlanıyor. Bir yöntemde yem yığın halinde hazırlanıp hava almayacak şekilde naylonla kapatılıyor. Diğer yöntemde ise çukur açılarak içerisi naylonla kaplanıyor ve yem burada silaj haline getiriliyor" dedi.

Süt verimini artırıyor

Silajlık yemin büyükbaş hayvanların kış dönemindeki beslenmesinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Ur, "Silaj yem sayesinde süt veriminde yüzde 18-20 oranında artış olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda kış aylarında hayvanlarımızın yem ihtiyacını karşılamamız açısından da büyük fayda sağlıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA
SarıgölEkonomiManisaGüncelMısırSon Dakika

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