Sarıgöl\'de Üzüm Bağları Beyaz Örtüyle Korunuyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümünü dolu, aşırı sıcak, toz ve diğer olumsuz hava şartlarından korumak amacıyla bağlarda beyaz kanaviçe örtü serimi hız kazandı. Temmuz ayı boyunca sürecek çalışmalarla Sarıgöl Ovası adeta beyaza büründü.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümünün yetiştirildiği bağlarda, ürünü doğal afetler ve olumsuz hava şartlarından korumak amacıyla yapılan beyaz kanaviçe örtü serme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Temmuz ayının ilk günlerinde başlayan örtü serme çalışmalarının ay sonuna kadar devam edeceğini belirten Emcelli Mahallesi üzüm üreticisi Beytullah Uysal, her yıl hasat öncesi aynı uygulamayı yaptıklarını söyledi.

Üretici Uysal, "Üzüm bağlarımızı doğa olaylarından korumak amacıyla her yıl bu dönemde üzerlerini beyaz kanaviçe örtülerle kapatıyoruz. Örtüler hasat sonuna kadar bağların üzerinde kalıyor. Hasadın ardından toplanarak muhafaza ediliyor ve kullanım durumuna göre 2 ile 4 yıl arasında yeniden değerlendirilebiliyor." dedi.

Sarıgöl genelinde yaklaşık 113 bin dekarlık alanda sürdürülen üzüm üretiminde örtüleme çalışmalarının başlamasıyla birlikte yemyeşil bağlar beyaz örtülerle kaplanarak ovada dikkat çekici bir görüntü oluşturdu.

Yüksek hava sıcaklıklarına rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler, bağların zarar görmemesi için gün boyu mesai yapıyor.

Örtüler ürünü birçok riske karşı koruyor

Beyaz kanaviçe örtülerin üzümü birçok doğal etkene karşı koruduğunu ifade eden Beytullah Uysal, "Kullandığımız örtüler, üzümleri aşırı sıcaklardan, tozdan, doludan, şiddetli yağışlardan, kırağıdan ve çiy gibi olumsuz hava olaylarından koruyor. Bu sayede hem ürün kalitesi hem de verim önemli ölçüde korunmuş oluyor." diye konuştu. - MANİSA