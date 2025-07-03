Sarıgöl\'de Üzüm Bağlarına Komut Sistemiyle Örtü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde yoğun olarak devam eden üzüm bağlarını örtme çalışmalarında, ekipler işlerini özel bir komut sistemiyle gerçekleştiriyor. Her örtü işlemi, ekip şefinin verdiği üç aşamalı komutla uyum içinde yapılıyor.

Bağ örtü şefi ilk olarak "Beyler beyler!" komutunu veriyor. Bu komutla ekip, naylon örtüyü bağ sırasına doğru aynı anda atıyor. Ardından gelen "Çek çek, asıl asıl, gerdir!" komutuyla ekip üyeleri örtüyü bağın üzerine iyice gererek yerleştiriyor. Son olarak "Tamam tamam, bağla!" komutuyla örtü, sıra başlarına ve ara tellere sabitleniyor. Bu işlemlerin ardından bir sonraki bağ sırasına geçiliyor.

Bağ örtü ekip şefi Bahri Çınar, işlerinin koordinasyon gerektirdiğini belirterek şunları söyledi:

"Bizim iş aynen gemicilerinki gibi. Kaptan komut verir, tayfalar uygular. Burada da ben bağ sırasına örtü serileceği zaman önce 'Beyler, beyler' derim; ekip örtüyü almaya hazırlanır. Ardından 'Çek, çek, asıl, gerdir' komutunu veririm; örtü bağın üzerine serilir. Son komutum ise 'Tamam, tamam, bağla!' olur ve örtü bağlanarak işlem tamamlanır."

Sarıgöl'de her yıl yaz ortasında başlayan bu örtü çalışmaları, bağları güneş yanığı ve dolu gibi olumsuz doğa şartlarına karşı korumayı hedefliyor. - MANİSA