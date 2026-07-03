Sarıgöl'de Üzümler İçin Koruma Önlemleri - Son Dakika
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Sarıgöl'de Üzümler İçin Koruma Önlemleri

Sarıgöl\'de Üzümler İçin Koruma Önlemleri
03.07.2026 09:25
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üreticiler, üzüm bağlarını doğal afetlerden korumak için örtüyle kaplıyor.

Türkiye'de üzüm üretiminin yoğun olduğu yerlerden Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki bağlarda, ürünü dolu, yağmur ve güneş yanığına karşı korumak için örtüleme çalışmaları yapılıyor.

Sarıgöl Ovası'nda yaklaşık 110 bin dönüm bağda yıllık ortalama 500 bin ton üzüm üretiliyor. Yaş ya da kuru olarak satılan üzüm, bölge çiftçisinin en önemli gelir kapılarından birini oluşturuyor.

Üzüm üreticileri, hava sıcaklığı ile dolu gibi meteorolojik risklerin arttığı, yağmurun artık gelişim evresine ulaşmış meyveye zarar verdiği dönemde bağlarının üzerini örtüyle kapatıyor.

Örtü olarak çiftçilerin "kanaviçe" olarak adlandırdığı bitki lifi ipi veya plastikten yapılan, nefes alabilen özel bir örtü ağ kullanılıyor. Ağlar, güneş ışığını yansıtması amacıyla beyaz renkli olarak tercih ediliyor.

Sabahın erken saatlerinde bağlarda mesaiye başlayan üreticiler, genellikle ağustos ayına kadar örtülemeyi tamamlıyor. Koruyucu örtüler, hasat döneminin ardından toplanıyor.

"Amaç ürün kalitesini korumak"

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, AA muhabirine örtülemenin tamamen ürünün korunmasına yönelik olduğunu söyledi.

Hava alabilen örtülerin dolu, yağmur ve yakıcı güneşin zararlarını engellediğini ifade eden Ülgen, "Üzümümüzü para etmesi amacıyla değil, emeğimizi ve mahsulümüzü doğal afetlerden korumak için bu uygulamayı yapıyoruz. Amaç tamamen ürün kalitesini korumaktır." dedi.

Ülgen, ilçe genelinde yaklaşık 110 bin dönüm üzüm bağının bulunduğunu, bağların yaklaşık yüzde 80'inin örtü altına alınmasının beklendiğini belirtti.

Emcelli Mahallesi'ndeki bağını örtü altına alan Bülent Karaoğlan da çalışmalarının ay sonuna kadar süreceğini kaydetti.

Sıcak hava nedeniyle erken saatlerde çalışmak zorunda kaldıklarını dile getiren Karaoğlan, "Ürünümüzü daha pahalıya satmak için değil, yağmurdan, doludan korumak için yapıyoruz. Güneşten, yağmurdan kurtuluyor. Daha kaliteli yetiştirip sofralara ulaştırmak için uğraşıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Sarıgöl'de Üzümler İçin Koruma Önlemleri - Son Dakika

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