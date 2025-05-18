Sarıgöl\'de Yaprak Toplama Sezonu Açıldı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarında yaprak toplama sezonu başladı. Mayıs ayıyla birlikte bağlardan toplanan taze bağ yaprakları, ev kadınları tarafından salamura edilerek kışlık olarak hazırlanıyor.

Sabahın erken saatlerinde bağlardan toplanan yapraklar, öğle saatlerine kadar evlere getirilerek cam veya plastik bidonlara konuluyor. Kaya tuzu ile hazırlanan salamura suyu ile bidonlara bastırılan yapraklar, serin ve gölge alanlarda iki yıla kadar tazeliğini koruyabiliyor.

"Mayıs yaprağı ekşiliğiyle güzel olur"

Yıllardır salamura yapan Ümmü Akkaya (40), yaprak salamurasının inceliklerini şu sözlerle anlattı: "Bizler genelde kışlık olarak taze bağ yapraklarımızı mayıs ayında toplarız ki daha taze olur, ekşiliği olur. Topladığımız yaprakları saplarını kestikten sonra cam ya da plastik bidonlara sıkı şekilde doldururuz. Kaya tuzu ile hazırlanan salamura suyunu soğuduktan sonra üzerine döker, kapağını kapatıp serin bir yerde muhafaza ederiz."

Akkaya ayrıca bazı kişilerin yaprakları önce sıcak suyla sarartarak bidonladığını ve yine tuzlu suyla salamura ettiklerini belirtti.

Sarıgöl'de evlerde titizlikle hazırlanan salamura yaprakların, aynı zamanda hediyelik olarak da değerlendirildiğini belirten Akkaya, "Biz her zaman dört-beş bidon fazla yaparız. Uzakta olan eş, dost için güzel bir hediye oluyor. Kışın kargo ile gönderiyoruz ya da ziyaret ettiğimizde götürüyoruz. Çok makbule geçiyor." dedi.

"Topladığın yaprak senin olsun" dönemi

Sarıgöl ve çevresinde üzüm bağlarında yaprak aralama işleri başlarken, birçok üretici "Topladığın yaprak senin olsun" diyerek işçilere ücret ödemeden aralama işlerini yaptırıyor. Bu yöntem hem üretici hem işçiler için avantaj sağlıyor. Günlük yevmiye 850 TL iken, yaprak toplayan kadın işçiler bu yöntemle 1300-1500 TL arasında gelir elde edebiliyor. Bazı bölgelerde ise aralama işleri geleneksel yöntemle ödünç usulüyle yapılıyor.

Aile ekonomisine katkı sağlıyor

İlçe genelinde kurulan yaprak alım merkezlerine tonlarca taze yaprak getiren kadınlar, satış yaparak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Hafta sonları aileleriyle birlikte bağa giden öğrenciler de yaprak satarak harçlıklarını çıkartıyor. Yetkililer, taze yaprak alımlarının eylül ortalarına kadar devam ettiğini belirtti. - MANİSA