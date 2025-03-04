Sarıgöl'de Yeni Baraj Talepleri Yükseliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Sarıgöl'de Yeni Baraj Talepleri Yükseliyor

Sarıgöl\'de Yeni Baraj Talepleri Yükseliyor

Sarıgöllüler, yaz aylarında sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni bir baraj kurulması için DSİ Aydın 21. Bölge Müdürü Birol Çınar'ı ziyaret etti. Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Boğazçiftliği Barajı'nın planlaması için olumlu geri dönüş aldıklarını belirtti.

04.03.2025 11:34  Güncelleme: 11:36
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin verimli topraklarının yaz aylarında ihtiyacı olan bol suya kavuşması için harekete geçen Sarıgöllüler, DSİ Aydın 21. Bölge Müdürü Birol Çınar'ı ziyaret ederek yeni baraj taleplerini iletti.

Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz ile birlikte ilçedeki siyasi partilerin başkan ve başkan yardımcıları ile 20 mahalle muhtarı DSİ Aydın 21. Bölge Müdürü Birol Çınar'ı makamında ziyaret etti. Sarıgöl heyeti yapılmasını istedikleri Boğazçiftliği Barajı için taleplerini Bölge Müdürü Çınar'a anlattı.

Yaptıkları ziyaretten olumlu sonuçlar aldıklarını ifade eden Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, "Sarıgöl için ilçede yeni bir barajın yapılması için birlikte geniş bir heyet ile DSİ Aydın 21. Bölge Müdürlüğünü ziyaret ettik. Boğazçiftliği Barajının planlamaya alınması için ricada bulunduk. Olumlu sonuç aldık. İlçemizin verimli arazileri yaz aylarında yeterli sulama imkanı olması yurt ekonomisine katkı sağlayacaktır. Bizleri kabul eden Bölge Müdürümüz Birol Çınar'a teşekkür ederim." dedi.

Başta dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağları olmak üzere 9 farklı çeşit üzümün yanı sıra çok sayıda sebze ve meyvenin yetiştirildiği Sarıgöl Ovası, Afşar ve Buldan barajları tarafından yaz aylarında sulanıyor. Geçtiğimiz yıllarda Buldan Barajından kapalı sistem sulamaya geçilmiş ve sulanan alan 16 bin dekara çıkarılmıştı. Sulama kapasitesinin artırılmasına rağmen sulama sıkıntısı yaşanması nedeniyle ilçeye üçüncü baraj için girişimde bulunulduğu öğrenildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sarıgöl'de Yeni Baraj Talepleri Yükseliyor - Son Dakika

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