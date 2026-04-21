Sarıgöl\'de Zeytin Üreticilerine Pamuklu Bit Uyarısı

21.04.2026 08:24
Manisa Sarıgöl'de zeytin üreticileri, pamuklu bit zararlısına karşı uyarıldı. Zamanında müdahale önemli.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde zeytin üreticileri, verimi ciddi şekilde etkileyen pamuklu bit zararlısına karşı uyarıldı. Yetkililer, çiçeklenme öncesi yapılacak mücadelenin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zeytin üretimi yapılan alanlarda incelemelerde bulunarak üreticileri pamuklu bit zararlısına karşı uyardı.

Yapılan kontrollerde, zeytin ağaçlarında zarara yol açan pamuklu bit ile mücadele zamanının geldiğine dikkat çekilirken, üreticilerin bahçelerini düzenli olarak kontrol etmeleri istendi. Yetkililer, zararlının tespit edilmesi halinde çiçeklenme dönemi başlamadan önce ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile ilaçlama yapılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Tarım ekipleri tarafından yapılan açıklamada, pamuklu bit zararlısının zamanında kontrol altına alınmaması durumunda ürün kaybına neden olabileceği belirtilerek, "Üreticilerimizin zeytin bahçelerini dikkatle gözlemlemesi ve zararlı görülmesi halinde gecikmeden müdahale etmesi gerekiyor" denildi.

Ayrıca, özellikle çiçeklenme öncesi dönemde yapılacak doğru ve bilinçli ilaçlamanın hem verim hem de kalite açısından belirleyici olduğuna dikkat çekildi.

Yetkililer, üreticilerin yalnızca ruhsatlı ve önerilen bitki koruma ürünlerini kullanmaları gerektiğini hatırlatarak, bilinçsiz ilaçlamanın hem çevreye hem de ürüne zarar verebileceği uyarısında bulundu. - MANİSA

Kaynak: İHA

