Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde halk eğitimi merkezi ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü tarafından "Zeytin yetiştirme, zararlı hastalıklardan koruma, bilinçli sulama ve budama kursu" açıldı.
Afşar Mahallesi'nde açılan kursa 16 kursiyer katılırken, kursiyerler teorik ve uygulama eğitimin ardından sertifika almaya hak kazanacak. Uygulamalı eğitim, Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar tarafından verildi. 16 kursiyerin 72 saat süreli olarak devam eden zeytincilik kursu sonunda kursiyerlere belgelerinin verileceğini ifade eden Sarıgöl ilçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Oruç, "Afşar Mahallesi'nde açtığımız zeytincilik kursunda kursiyerlerimize zeytin budama yöntemleri uygulamalı olarak verilmeye başlandı. Kurs sonunda da kursiyerlerimize sertifikaları verilecek. Son yıllarda ilçemizde üzümden sonra zeytincilik önemli ürünler arasına girdi. Kursiyerlerimiz kurs boyunca zeytin de görülen hastalıklar ve mücadele edilmesi. Planlı sulama yöntemleri ve zeytin budama teknikleri konusunda bilgi verilmektedir. "dedi. - MANİSA
Son Dakika › Ekonomi › Sarıgöl'de Zeytin Yetiştirme Kursu Açıldı - Son Dakika
Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, ekmek ve simit fiyatlarının tespitinde yeni dönemde tüketici örgütlerinin temsilcisini talep etti. Bakal, yönetmelikte yapılacak düzenlemeyle tüketici örgütü temsilcisinin bulunmasının daha sağlıklı karar alınmasına katkı sağlayacağını belirtti.
Kilis'te tarlada çalışan tarım işçileri, ramazanda da taze sarımsak ve soğan hasadı yaparak üretime devam ediyor. Kilis Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Canarslan, ürünleri temizleyip hazır hale getirerek sebze haline gönderdiklerini ve halka ulaşmasını sağladıklarını belirtti. Canarslan, ramazanda zor olsa da dini vecibelerinden vazgeçmediklerini ve yoğun çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.
Kars'ın Kağızman ilçesinde, tuzak kurarak kaçak keklik avladıkları belirlenen 3 kişiye 102 bin 609 lira ceza kesildi. İlçeye bağlı Donandı köyü kırsalında yapılan operasyonda, kaçak avcılık yapan şüphelilere para cezası uygulandı ve tuzak malzemelerine el konuldu. 29 keklik ise doğaya salındı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi ortaklığında yürütülen Akan Su Kanalda Yolunu Bulacak Faz2 Projesi, tarımsal verimliliği artırmak ve sulama işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla devam ediyor. Proje kapsamında toplam 18 bin metre boru toprak altına döşenecek ve 2 bin çiftçiye fayda sağlanacak.
TÜİK'in 2024 yılı Şubat ayı konut satış istatistiklerine göre Zonguldak'ta 432 konutun satışı gerçekleştirildi. Türkiye genelinde ise Şubat ayında toplamda 93 bin 902 konut satıldı. İpotekli satışlar 68, diğer satışlar ise 364 olarak kaydedildi. İlk el konut satışı 130, ikinci el konut satışı ise 302 olarak belirtildi. Önceki yılın aynı dönemine göre konut satışlarında bir düşüş yaşandığı görüldü.
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında desteklenen 'Eskişehir'de Nohut Üretmezsek Olmaz Projesi' ile Tepebaşı ilçesinde nohut üretimi yapan 51 çiftçiye 800 dekar araziye ekilmek üzere 8 bin kilo yüzde 50 hibeli nohut tohumu desteği sağlandı. Proje kapsamında ayrıca Eskişehir'de nohut üretiminin arttırılması için 451 çiftçiye 58 bin 800 kilo tohum desteği verilecektir.
AK Parti Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu, Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. Saraçoğlu, projeleriyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Arçelik, Antalya'da gerçekleştirilen bölgesel toplantıda yetkili satıcılar ve servislerle bir araya geldi. Toplantıda sektörün durumu, hedefler ve yeni ürünler hakkında sunumlar yapıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?