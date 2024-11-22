Sarıgöl Domatesleri Kırağıdan Korundu - Son Dakika
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Ekonomi

Sarıgöl Domatesleri Kırağıdan Korundu

Sarıgöl Domatesleri Kırağıdan Korundu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde domates üreticileri, kırağıdan korunmak için domatesleri erken topluyor.

22.11.2024 12:11
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin domatesleriyle ünlü Dindarlı Mahallesindeki domates üreticileri kırağı ve don olaylarından ürünleri zarar görmesin diye olgunlaşmadan toplayarak naylon altında renk almalarını bekliyor. Tadından hiçbir şey kaybetmeyen domatesler kızardıktan sonra pazarlardaki tezgahlarda satışa sunuluyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin yüksek kesimlerinde yer alan Dindarlı Mahallesinin ünlü domatesleri, kırağı ve don olayları yaşanmadan gök olarak tarladan toplanarak naylon örtü altında olgunlaştırıldıktan sonra pazarlardaki tezgahlarda satılıyor.

Yıllarca domatesleri erken toplayarak tarladaki kırağı ve don olaylarından doğacak zararın da önüne geçtiklerini ifade eden domates üreticileri, "Bu bizde deneyim haline geldi. Yazın tarladan topluyoruz daha sonra eylül sonu kasım ayının içerisinde kırağı ve don olayı oluyor. Bunun sebebi yerleşim yerimizin yüksek olmasından kaynaklanıyor. Kırağı veya don olayı olmadan önce olgunlaşmamış domatesleri toplayıp naylon örtü altında bekleterek olgunlaştığında pazarda satıyoruz. Lezzetinden bir kayıp olmuyor. Kimileri de gök domates alarak turşu kuruyor." diyerek yıllardır yaşadıkları deneyimler sonucu böyle bir yola başvurduklarını söyledi.

Dindarlı Mahallesi Muhtarı Soner Sözer, "Mahallemiz her yıl kırağı ve don olayı başlamadan önce tarlalardaki gök domatesleri toplayıp naylon örtüler altında olgunlaştırarak ürünlerini değerlendirir. Şuan naylon altındaki olgunlaştırılan domatesler kilosu 25-30 liradan kilosu satılıyor." dedi.

Domates üreticileri bazen boş tarlalarda bazen de kendilerine ait bağ sıra başlarındaki boş alanlarda çalışmalarını sürdürüyorlar. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Sarıgöl, manisa, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sarıgöl Domatesleri Kırağıdan Korundu - Son Dakika

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