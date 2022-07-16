Sarıya boyanan ayçiçeği tarlaları hasat için gün sayıyor - Son Dakika
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Sarıya boyanan ayçiçeği tarlaları hasat için gün sayıyor

16.07.2022 11:48

Sarıya boyanan ayçiçeği tarlaları hasat için gün sayıyor Türkiye'nin sıvı yağ ve kuruyemiş üretiminde önemli bir yere sahip olan ayçiçeği çiçek açmasıyla tarlalar sarıya boyandı.

Sarıya boyanan ayçiçeği tarlaları hasat için gün sayıyor

SAMSUN - Türkiye'nin sıvı yağ ve kuruyemiş üretiminde önemli bir yere sahip olan ayçiçeği çiçek açmasıyla tarlalar sarıya boyandı. Çiftçiler ise ayçiçeği fiyatının açıklanmasını bekliyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 90 bin dekar alanda ekilen ayçiçeği tarlaları sarıya boyandı. İlkbaharda ekilen bitki, temmuz ayında yüzünü gösterdi. Çiftçiler ise ton fiyatının 13 bin TL bazında açıklamasını bekliyor. Ağustos ayının sonuna doğru hasadı yapılacak ayçiçeği insan ve hayvan beslenmesinden sanayi sektörüne kadar birçok yerde kullanılıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, " Vezirköprü ilçemizde 90 bin dekar alanda ayçiçeği üretimimiz var. 23 ile 25 bin arasında rekolte bekliyoruz. Ayçiçeği bildiğiniz gibi Vezirköprü'nün olmazsa olmaz ürünlerinde birisidir. Yakın zamanda devletimizden fiyat açıklamasını bekliyoruz. İnşallah bu sene fiyatlar güzel olacak. Hükümetimizde şöyle bir gelenek var. Buğday partisinin 2 katı kadar açıklıyor. Buğdayı 6 bin 450 TL kadar fiyat açıkladı. Ayçiçeğinde ise 13 bin TL arasında bir fiyat bekliyoruz. 2 bin TL'de prim bekliyoruz. Üretimde ise 10 bin dekar üzerinde bir artış var. Ayçiçeğinin nisan ayı gibi ekimi başlıyor akabinde hasattan sonra Karadeniz Birlik, Tarım Kredi Kooperatifi gibi kuruluşlara çiftçilerimiz ayçiçeklerini teslim ediyorlar. Tabii ki bu arada tüccarda alım yapıyor. Vezirköprü olarak genellikle yağlık ayçiçeği ekimi yapıyoruz. Biz çekirdeklik ayçiçeği ekimi çok az yapıyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

Vezirköprü, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sarıya boyanan ayçiçeği tarlaları hasat için gün sayıyor - Son Dakika

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