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Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi - Son Dakika

Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi

27.10.2021 16:00
Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi

Sarıyer Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeyle birlikte asgari ücret 5 bin TL'ye çıktı. Düzenlenen imza töreni bayram havasında geçerken törende konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, "Ben emekçinin yanındayım demek eğer birlikte omuz omuza yürümüyorsanız o sadece slogan olarak kalır." sözlerine yer verdi.

Sarıyer Belediyesi ile DİSK Genel – İş arasında yapılan toplu sözleşme görüşmeleri mutlu sonla noktalandı. Toplu sözleşmenin imza töreni Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde gerçekleşti.

İmza törenine; Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Genel – İş İstanbul Avrupa Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Mehmet Pehlivan ile belediye işçileri katıldı. Törende konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç her zaman emeğin ve emekçinin yanında olduğunu söyledi.

"EMEKÇİNİN YANINDAYIM"

Başkan Genç, "Ben emekçinin yanındayım demek eğer birlikte omuz omuza yürümüyorsanız o sadece slogan olarak kalır. Her türlü provokasyona karşı dimdik duran çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Umudumuzu hiç kaybetmedik. Bu toplu sözleşme çok başarılı şekilde sonuçlandı. Herkese örnek olmalı.Burası bir devlet kurumu, bu nedenle her şeyin cevabının bulunacağı bir toplu sözleşme yaptık. Şimdi bizim belediyede asgari ücret 5 bin TL oldu. Ama keşke dolar da 1 TL olsaydı" dedi.

Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL oldu

"GELECEĞE YÖNELİK BİR GÜVENCE"

Başkan Genç konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ülkemizde 3.049 TL olan açlık sınırının dahi altında kalan asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca vatandaşımızın olması üzüntü kaynağımızdır. Sendika yönetimiyle bu farkındalık üzerinden yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde belediyemizde en düşük net maaş miktarı 2.825 TL'den, 5.000 TL'ye çıkarıldı.Başka bir deyişle, Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5.000 TL olmuştur. İkramiyeleriyle bu rakam 5.400 TL olacaktır. Ayrıca, 45 saat olan haftalık çalışma süresi 40 saate düşürülmüş, mesai ücretleri, yıllık izin sürelerindeki artışların yanında, çalışanların birçok hakları düzenlenmiş ve geleceğe yönelik bir güvence sağlanmıştır.

"BİRLİKTE ÇÖZEMEYECEĞİMİZ HİÇBİR KONU YOK"

Göreve geldiğim ilk günden itibaren ısrarla uyguladığım ve söylediğim bir şey var. Çalışma arkadaşlarımın maaşlarının aksamaması için gereken çalışmaları önceden yapmak. Bugüne kadar da başarıyla yerine getirdiğimiz için mutluyum. Bundan sonra da bu düşüncemiz aynı şekilde devam edecektir. Çünkü emek en yüce değerdir.İmzalayacağımız sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ederken, bütün çalışma arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Herhangi bir konuda etrafınızda dolaşan dedikodulara asla kulak asmayın. Birlikte çözemeyeceğimiz hiçbir konu yok."

Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Asgari Ücret, Türk Lirası, Sarıyer, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi - Son Dakika
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