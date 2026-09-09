Şarköy zeytinyağı için üretici ve işletmelerle anket görüşmeleri yapıldı - Son Dakika
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Şarköy zeytinyağı için üretici ve işletmelerle anket görüşmeleri yapıldı

Şarköy zeytinyağı için üretici ve işletmelerle anket görüşmeleri yapıldı
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Anadoludakiler programı kapsamında Tekirdağ Şarköy'ün özgün ürünü zeytinyağı için saha çalışması gerçekleştirildi. Üretici ve işletmelerle yapılan anketlerle sektörün durumu, sorunlar ve gelişim potansiyeline dair veriler toplandı; bu veriler ürünün katma değerini artırmaya yönelik yol haritasına katkı sağlayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde yürütülen "Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı" kapsamında, Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu'nca Tekirdağ'ın özgün ürünü olarak belirlenen Şarköy zeytinyağı için saha çalışması gerçekleştirildi.

Anadolu'nun yerel değerlerinin ekonomik ve kültürel potansiyelinin ortaya çıkarılmasını ve bu değerlerin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesini amaçlayan "Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı" kapsamında Tekirdağ'ın ürünü olarak belirlenen Şarköy zeytinyağına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen saha çalışmasında, Şarköy zeytinyağının üretiminden pazarlanmasına kadar uzanan değer zincirinde yer alan üretici ve işletmelerle anket görüşmeleri gerçekleştirildi. Görüşmeler aracılığıyla sektörün mevcut durumu, üretim ve pazarlama süreçleri, karşılaşılan sorunlar, ihtiyaçlar ve gelişim potansiyeline ilişkin veriler toplandı.

Şarköy Kaymakamlığı, Şarköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Trakya Kalkınma Ajansı ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi iş birliğinde yürütülen saha çalışmasının Şarköy zeytinyağının ekonomik, sosyal ve kültürel katma değerinin artırılmasına yönelik gerçekleştirilecek çalışmalar için önemli bir veri altyapısı oluşturması hedefleniyor.

Program kapsamında elde edilen saha verileri doğrultusunda Şarköy zeytinyağının üretim kapasitesinin geliştirilmesi, markalaşma ve pazarlama kabiliyetinin güçlendirilmesi, katma değerinin artırılması ve ulusal ölçekte bilinirliğinin yükseltilmesine yönelik yol haritasına katkı sağlayacak çalışmalar yürütülecek.

"Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün" programı ile illerin kendine özgü yerel değerlerinin tespit edilmesi, bu ürünlerin üretim ve ticarileşme potansiyellerinin geliştirilmesi ve yerel üretimin sürdürülebilir biçimde güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İHA

Zeytinyağı, Teknoloji, Tekirdağ, Ekonomi, Şarköy, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şarköy zeytinyağı için üretici ve işletmelerle anket görüşmeleri yapıldı - Son Dakika

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