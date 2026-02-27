SARSILMAZ, Fuarda Stratejik İşbirlikleri Kuruyor - Son Dakika
SARSILMAZ, Fuarda Stratejik İşbirlikleri Kuruyor

27.02.2026 11:59
SARSILMAZ, Enforce TAC Fuarı'nda HT Division ve PK Auto ile insansız savunma sistemleri için görüşmeler yaptı.

Türk savunma sanayisi şirketi SARSILMAZ, Almanya'daki Enforce TAC Fuarı'nda insansız savunma sistemleri konusunda çözümler geliştiren Macaristan merkezli HT Division ve ağır tonajlı araç üreticisi Slovenyalı PK Auto ile stratejik işbirlikleri için görüşmeler gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SARSILMAZ'ın Enforce TAC Fuarı'ndaki ilk görüşmesi insansız savunma sistemleri konusunda Macaristan ve Avrupa Birliği bölgesinde çözümler geliştiren HT Division şirketi ile yapıldı.

Proje kapsamında HT Division'ın atış destek göreviyle geliştirdiği insansız kara aracına, SARSILMAZ/BEST Savunma Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) entegre edilecek. SARSILMAZ/BEST Savunma UKSS, HT Division insansız operasyon aracına entegre edilerek fuarda HT Division standında sergilendi.

SARSILMAZ ve TUSAŞ ortaklığıyla faaliyet gösteren TR MEKATRONİK'in halihazırda orta kalibreli silahlarının entegre edildiği Slovenyalı PK Auto ile gerçekleştirilen görüşme kapsamında ise işbirliği ve yeni projeler gündeme geldi. İki şirket fuar sonrasında temas ve görüşmelerini sürdürerek yakın zamanda yeni işbirliklerini duyurmaya hazırlanıyor.

PK Auto savunma ve arama-kurtarma alanlarında kullanılmak üzere geniş bir yelpazede düşük voltajlı otonom elektrikli araçlar geliştirme konusunda bölgesinde öne çıkıyor.

"Yenilikçi savunma sistemleri tasarlayan global şirketler olarak güçlerimizi birleştiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SARSILMAZ Dış Ticaret Genel Müdürü Nuri Kızıltan, HT Division ve PK Auto ile gerçekleştirilen görüşme ve çalışmaların, bilgi transferi ve teknolojik ilerleme açısından son derece yararlı olduğunu belirterek, "Değişen dünyanın güvenlik zorluklarını karşılayacak yenilikçi savunma sistemleri tasarlayan global şirketler olarak güçlerimizi birleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

SARSILMAZ'ın 150 yıla yakın tecrübesi ve vizyonu ile son yıllarda odaklandığı alanlardan biri olan UKSS'yi HT Division'ın insansız kara aracına entegre ettiklerini aktaran Kızıltan, şunları kaydetti:

"Öte yandan SARSILMAZ'ın TR MEKATRONİK orta kalibreli silahlarını, Slovenya'nın öncü şirketlerinden olan PK Auto araçlarına entegre ediyoruz. Bu işbirlikleri, SARSILMAZ'ın geliştirdiği savunma sistemlerinin üstün performans ve uyumluluğunun da bir göstergesi niteliğinde. Elde ettiğimiz bu başarıdan dolayı çok mutluyuz. NATO üyesi ülkelerin şirketleri olarak geliştirdiğimiz bu ortak sinerjinin farklı yeni işbirliklerinin doğmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Kızıltan, Türk şirketlerinin başarılı projeleriyle savunma ihracatında Türkiye'nin payının her geçen yıl arttığını belirterek, "Savunma alanında ülkemizin köklü şirketlerinden biri olarak gerçekleştirdiğimiz ihracatla ülke ekonomisine katma değerli katkı sunmanın gururunu yaşıyoruz. İleri teknoloji alanında yeni işbirlikleriyle ülkemize olan katkımızı artırmak için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Teknoloji, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

