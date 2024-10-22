Sarsılmaz Silah Sanayi SAHA EXPO’da Yeni Ürünlerini Tanıttı - Son Dakika
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Ekonomi

Sarsılmaz Silah Sanayi SAHA EXPO’da Yeni Ürünlerini Tanıttı

Sarsılmaz, SAHA EXPO’da 3 yeni ürünü tanıttı; en dikkat çekeni Türkiye'nin ilk silahlı robotu SARBOT.

22.10.2024 17:47
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Yerli silah üreticilerinden Sarsılmaz Silah Sanayi, son ürün ve sistemlerini SAHA EXPO'da ziyaretçilerle buluşturdu.

Sarsılmaz Genel Müdür Yardımcısı Öner Özyılmaz, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) destekleriyle, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortaklığında, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda, şirketin 3 yeni ürünü hakkında bilgi verdi.

Sarsılmaz'ın grup şirketlerinden BEST Defence tarafından üretilen, BEST Defence 25 mm UKSS (uzaktan komutalı silah sistemleri) hakkında konuşan Özyılmaz, "Bu silah sistemi, silahı üreten, kuleyi üreten, mühimmatı üretebilen bir bileşkeyi içerdiğinden son kullanıcı için çok daha değerli. Teknolojik yatırımlar yapmaya devam ediyoruz." dedi.

SARBOT'un ise teknolojik vizyonlarının öncü ürünü olduğunu ifade eden Özyılmaz, ürünün "Türkiye'nin ilk silahlı robotu" olduğunu bildirdi.

Özyılmaz, SARBOT'un geliştirilmesine gece gündüz demeden devam edildiğini dile getirerek, "İletişim protokolleri, yazılım algoritmaları, bütün mekanik ara yüzü ve üzerine monte ettiğimiz silah sistemleri... Hepsi bizim yerli ürünümüz, ülkemizin ürünü, kendi mühendislerimizin gücü. Bu teknolojilere sahip olarak, geliştirmeye devam ediyoruz. Bu bir adım. Bu teknolojiler ülkemize güç kazandırıyor." diye konuştu.

Tanıtılan 3. ürün olan görev tabancası SAR-7/24'ün klasik bir ürün olduğuna dikkati çeken Özyılmaz, bu tabancanın, çeliğin mühendislikle nasıl yoğrulduğunu gösterdiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Sarsılmaz Silah Sanayi SAHA EXPO’da Yeni Ürünlerini Tanıttı - Son Dakika

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