Saruhanlı'da Organik Üzüm İçin Box Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Saruhanlı'da Organik Üzüm İçin Box Desteği

Saruhanlı\'da Organik Üzüm İçin Box Desteği
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saruhanlı'da 113 üreticiye 650 üzüm box'ı dağıtıldı, organik üretim süreci kolaylaşacak.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde organik üzüm üretimini geliştirmek amacıyla hayata geçirilen "Organik üzümün Box'ta başım rahatta" projesi kapsamında 113 üreticiye 650 adet üzüm box'ı dağıtıldığı açıklandı. Box'ların hasat, depolama ve nakliye süreçlerinde üreticilere kolaylık sağladığı belirtildi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde organik tarımın yaygınlaştırılması ve kontrolünün sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında organik üzüm üreticilerine destek verildi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2025 yılında gerçekleştirilen "Organik üzümün Box'ta başım rahatta" projesi kapsamında, Saruhanlı'da organik üzüm üretimi yapan 113 çiftçiye toplam 650 adet box dağıtıldı.

Dağıtılan box'ların üreticiler tarafından amacına uygun şekilde kullanılmaya başlandığı belirtildi. Özellikle hasat döneminde kullanılan box'ların üzümün depolanması ve nakliyesinde kolaylık sağladığı, iş gücü ihtiyacını azalttığı ve hasat sonrası muhafaza şartlarının iyileştirilmesine katkı sunduğu ifade edildi.

Üzümde hasat sonrası kayıpların azaltılması hedefleniyor

Yetkililer, box kullanımının organik üzüm üreticilerinin iş süreçlerini kolaylaştırırken ürünlerin daha uygun şartlarda taşınmasına ve muhafaza edilmesine katkı sağladığını belirtti.

Proje ile organik tarımın yaygınlaştırılmasının yanı sıra üreticilerin modern hasat ve taşıma yöntemlerinden daha fazla yararlanması, üzümün kalitesinin korunması ve hasat sonrası süreçlerin daha verimli hale getirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Saruhanlı'da Organik Üzüm İçin Box Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hobi olarak başladı, 2.5 dönüme çıkardı: Bakımı zor ama parası çok iyi Hobi olarak başladı, 2.5 dönüme çıkardı: Bakımı zor ama parası çok iyi
Çifte cinayet davasında 8 yaşındaki çocuk tanık olarak dinlendi: Amcam... Çifte cinayet davasında 8 yaşındaki çocuk tanık olarak dinlendi: Amcam...
Kucak dolusu para verip sıfır otomobil alan kadına büyük şok Kucak dolusu para verip sıfır otomobil alan kadına büyük şok
Trump’ın göz diktiği Grönland’da Danimarka’dan askeri hamle Trump'ın göz diktiği Grönland'da Danimarka'dan askeri hamle
Gürültü kavgasında dehşet saçtı: Önce komşuyu sonra damadı vurdu Gürültü kavgasında dehşet saçtı: Önce komşuyu sonra damadı vurdu
Mahallelinin başına bela oldu: 6 aydır evleri taşlanıyor Mahallelinin başına bela oldu: 6 aydır evleri taşlanıyor

13:22
Yeni Parti milletvekili Melih Meriç’i bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi: Tahrik etti
Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi: Tahrik etti
12:25
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi
11:41
Bir il bu olayı konuşuyor 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
11:41
Lig başlamadan küme düşen takımda taraftarlar tesisi bastı
Lig başlamadan küme düşen takımda taraftarlar tesisi bastı
11:36
Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor “Emanetçi üye” oyunu
Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor! “Emanetçi üye” oyunu
10:58
Özgür Özel’e kötü haber: Yeni Parti’den ilk istifalar geldi
Özgür Özel'e kötü haber: Yeni Parti'den ilk istifalar geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 13:36:49. #7.12#
SON DAKİKA: Saruhanlı'da Organik Üzüm İçin Box Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.