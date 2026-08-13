Sason'un Doğal Ağaç Balı 10 Bin Lira! - Son Dakika
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Sason'un Doğal Ağaç Balı 10 Bin Lira!

Sason\'un Doğal Ağaç Balı 10 Bin Lira!
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Sason'da bal avcıları, ormanlık alanlarda doğal bal üreterek yüksek fiyatlarla satıyor.

Batman'ın Sason ilçesinde bal avcıları, ormanlık alanlarda arıların izini sürerek ağaç kovuklarında doğal ortamda üretilen bala ulaşıyor. El değmeden kovuklardan çıkarılan doğal bal, kilogramı 10 bin liradan alıcı buluyor.

Sason ilçesinde ilkbahar aylarında çiçek florasının yoğun olduğu bölgelere götürülen arıların kovanlarından kaçan oğullar, ormanlık alanlardaki ağaç kovuklarına yerleşiyor. Burada doğal yaşamını sürdüren arılar tarafından üretilen bal, yörede yaşayan bazı vatandaşlar için önemli bir gelir kapısı oluyor.

Adeta bir dedektif gibi çalışan bal avcıları, ormanlarda arıların hareketlerini ve izlerini takip ederek ağaç kovuklarını tespit ediyor. Kovuklarda bulunan bal, arıların doğal yaşam alanına zarar vermeden özenle çıkarılarak satışa sunuluyor. Kilogramı yaklaşık 10 bin liradan satışa sunulan doğal ağaç balına, yurt içinin yanı sıra başta Rusya ve Azerbaycan olmak üzere farklı ülkelerden de talep geldiği belirtiliyor.

Yörede "bal avcısı" olarak bilinen vatandaşlardan Metin Çelik, ağaç kovuklarından elde ettikleri bala yoğun talep olduğunu belirtti. Çelik, "Ağaç kovuklarından çıkardığımız balı şifa niyetiyle alan çok sayıda vatandaş var. Doğal ortamda üretilmesi nedeniyle yoğun ilgi görüyor." dedi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Doğa, Son Dakika

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