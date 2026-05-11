Saudi Aramco'nun Karı Yüzde 25 Arttı
Saudi Aramco'nun Karı Yüzde 25 Arttı

11.05.2026 15:20
Saudi Aramco, yükselen petrol fiyatlarıyla 2023'ün ilk çeyreğinde net karını 32,5 milyar dolara yükseltti.

Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun yılın ilk çeyreğinde net karı, yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 6,5 milyar dolar artarak yüzde 25 yükseldi.

Saudi Aramco tarafından açıklanan finansal bilançoya göre, şirketin net karı ocak-mart döneminde 32,5 milyar dolara çıktı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 26 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saudi Aramco Üst Yöneticisi Amin Nasser, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlere rağmen Aramco'nun ilk çeyrek sonuçlarındaki artışın şirketin operasyonel dayanıklılığı ve esnekliğini ortaya koyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Günlük 7 milyon varillik maksimum kapasiteye ulaşan Doğu-Batı Boru Hattı'mız, küresel enerji şokunun etkilerini hafifletmeye yardımcı olan kritik bir tedarik hattı olduğunu kanıtlayarak, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat kısıtlamalarından etkilenen müşterilere rahatlama sağladı. Son dönemde yaşanan gelişmeler, petrol ve doğal gazın enerji arz güvenliğiyle küresel ekonomi açısından hayati önemini açık şekilde ortaya koyarken güvenilir enerji tedarikinin kritik önem taşıdığını bir kez daha kanıtladı. Bu zorluklara rağmen Aramco, stratejik önceliklerine odaklanmayı sürdürüyor ve yaşanan aksaklıkları yönetmek için yurt içindeki altyapısını ve küresel ağını etkin şekilde kullanıyor. Çalışanlarımız da yüksek profesyonellik, kararlılık ve uzmanlık sergileyerek müşterilerimiz ve hissedarlarımız için kesintisiz hizmet sunmamızı sağladı."

Uluslararası referans olarak kabul edilen Brent türü petrolün varil fiyatı yılın ilk üç ayında varil başına en düşük 61 dolar ile en yüksek 118 dolar aralığında işlem görerek yaklaşık yüzde 93,4 değer kazanmıştı.

Kaynak: AA

