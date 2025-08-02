Savunma İhracatı Hedefi Büyütülecek - Son Dakika
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Ekonomi

Savunma İhracatı Hedefi Büyütülecek

02.08.2025 14:58
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Bakan Bolat, savunma sanayi ihracatını 8 milyar dolara çıkardıklarını, daha da büyütmeyi hedeflediklerini belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Yıllıklandırılmış 8 milyar doları aşan savunma sanayi ihracat gelirimiz bulunmaktadır. Yeter mi? Yetmez. İnşallah bu rakamları müteşebbislerle, işçi, emekçilerimizle, çiftçi, esnafımızla, halkımızla ve memurumuzla büyüteceğiz." dedi.

Bolat, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) düzenlenen "STK'larla İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 19 milyon kişi istihdam edilen bir Türkiye devraldıklarını, bugün ise 32 milyon 600 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi.

AK Parti'nin 238 milyar dolarlık milli gelir devraldığını, bugün 1 trilyon 371 milyar dolar milli geliri bulunan bir ülke olduklarını vurgulayan Bolat, "Dört buçuk katından fazla. 36 milyar dolar mal ihracatı olan bir Türkiye devraldık, bugün açıkladık, 269,5 milyar dolar ihracatımız var. 14 milyar dolar hizmet ihracatı olan Türkiye devraldık, şu anda 118 milyar dolar hizmet ihracatı yapan ülkeyiz. 12 milyar dolar turizm geliri olan ülkeydik, geçen yılı 62 milyar dolar turizm geliriyle kapattık. Bu sene hedefimiz 64 milyar dolar. 2,5 milyar dolar lojistik döviz geliri olan bir ülkeydik, geçen yılı 40 milyar dolar lojistik geliriyle kapattık." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, 250 milyon dolar savunma sanayi ihracatı olan bir Türkiye devraldıklarını dile getirerek, "Geçen yılı 7 milyar 154 milyon dolarla kapattık. Şu anda yıllıklandırılmış 8 milyar doları aşan savunma sanayi ihracat gelirimiz bulunmaktadır. Yeter mi? Yetmez. İnşallah bu rakamları müteşebbislerle, işçi, emekçilerimizle, çiftçi, esnafımızla, halkımızla ve memurumuzla büyüteceğiz. Türkiye'miz ve halkımız daha büyük, daha güçlü, daha gelişmiş rakamları ve hizmetleri hak ediyor." diye konuştu.

Samsunlu esnafa müjde veren Bolat, "Esnaf Kefalet Kooperatifler Birliğine inşallah pazartesi sabahı Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği (TESKOMB) kefaletiyle esnafımızın kullanması için 100 milyon liralık ilave kaynak aktarılacaktır. Hayırlı ve bereketli olsun." dedi.

Bakan Bolat, daha sonra iş insanlarıyla görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıya Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır ile iş insanları katıldı.

Öte yandan Bakan Bolat, toplantı öncesinde Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile AK Parti ve MHP il başkanlıklarını da ziyaret etti.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Ekonomi, İhracat, Türkiye, samsun, Finans, Spor, Son Dakika

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