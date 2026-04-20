Savunma Sanayi ve Sivil Yaşamın Geçmişi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.04.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karataş, AR-GE kazanımlarının sivil sektöre katkısını vurguladı, insan kaynağını artırmayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, askeri teknolojilerin sivil hayatın gelişimine önemli katkı sağladığını belirterek, "AR-GE kazanımlarımızı sivil tarafa dönüştürmek, gelecek yol haritamızın en önemli parçalarından biridir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda yürütülen "Milli Yetkinlik Hamlesi" projesi kapsamındaki "Teknoloji ve Yetkinlik Buluşmaları" için Almanya'da bulunan Karataş, Türkiye'nin savunma sanayisi vizyonunu ve proje kapsamında yürütülen çalışmaları AA muhabirine değerlendirdi.

2024 yılında Savunma Sanayii İcra Komitesi tarafından onaylanan projenin önemine değinen Karataş, "Savunma sanayisi ekosistemimizdeki tüm aktörlerin yetkinliklerini, çağın gerektirdiği teknolojilere uyum sağlayacak şekilde güçlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Karataş, hedef kitlelerinin yalnızca yurt içindeki öğrenciler olmadığını, Avrupa'da doğup büyümüş veya kariyerine yurt dışında devam eden Türk vatandaşlarını da kapsadığını belirterek, "Eindhoven ile başladığımız bu yolculukta Köln, Rotterdam, Düsseldorf, Londra ve Berlin'in ardından Hamburg ile programımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Savunma sanayisindeki 20 yıllık gelişim sürecini ve gelecek yol haritasını gençlerle birinci ağızdan paylaştıklarını belirten Karataş, şunları kaydetti:

"10 öncü firmamızla birlikte buradayız. Düzenlediğimiz seminer ve panellerin ardından gençlerimizin lider kuruluşlarla birebir görüşebileceği bir 'etkileşim platformu' oluşturuyoruz. Vatandaşlarımızın ayağına giderek onların kıymetli görüşlerini alıyoruz."

Yerlilik oranı yüzde 80'i aştı

Küresel jeopolitik risklerin arttığı ve ülkelerin savunma bütçelerini revize ettiği bir dönemde Türkiye'nin stratejik bir konumda olduğunu vurgulayan Karataş, savunma sanayisinde son 20 yılda yerlilik oranının yüzde 20'lerden yüzde 80'in üzerine çıktığını aktardı.

Karataş, "Bugün 3 bin 500'ü aşkın firmamızla devasa bir ekosisteme sahibiz. Ülkemizin 230 çeşit savunma ürünü dünyanın 185 ülkesinde kullanılıyor. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen 10,1 milyar dolarlık ihracatımızın yüzde 50'den fazlası NATO ve AB ülkelerine yapıldı. Şu an dünyanın en büyük 11. ihracatçısıyız ve hedefimiz ilk 10'a girmek. Türkiye, sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, dost ve müttefik ülkeler için de kritik bir çözüm ortağı haline geliyor." dedi.

"Savaşmamak için güçlü bir savunma sanayisi şart"

Türkiye'nin bölgesel çatışmalardaki dengeleyici rolüne dikkati çeken Karataş, savunma sanayisinin caydırıcılık etkisine vurgu yaptı.

Karataş, "Savaşın kazananı olmaz. Savaşmaktan daha önemlisi, savaşmak zorunda kalmayacak bir güce sahip olmaktır. Tam bağımsız bir savunma sanayisi, Türkiye'nin diplomasi masasında sözünün dinlenmesini sağlayan stratejik bir güçtür. Savunma sanayisindeki yetkinliğimiz, ülkemizin savaşların dışında kalmasında ve barışın yönünü belirlemesinde kilit rol oynamaktadır." dedi.

"Savunma sanayisi bir beka meselesidir"

Sektördeki insan kaynağı hedeflerine de değinen Karataş, savunma sanayisini bir "beka meselesi" olarak tanımladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, "Şu an 100 bin olan çalışan sayımızı 2028 yılına kadar 150 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Yarın işimizi devredeceğimiz gençlerimizin farkındalığını artırmak için buradayız. Kalbi Türk bayrağı ile atan tüm gençlerimizi bu büyük aileye davet ediyoruz." çağrısında bulundu.

Askeri teknolojilerin sivil hayatın gelişimine sunduğu katkılara dikkati çeken Karataş, Türk savunma sanayiindeki AR-GE kazanımlarının diğer sektörlere lokomotif olacağını belirtti.

Tükenmez kalemden internete kadar pek çok yeniliğin savunma sanayisinden doğduğunu hatırlatan Karataş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Projelerimizi 'ikili kullanım' ilkesiyle yönetiyoruz. Savunma sanayisindeki çalışma disiplini ve yüksek standartlar, sivil sektörler için lokomotif görevi görüyor. AR-GE kazanımlarımızı sivil tarafa dönüştürmek, yol haritamızın vazgeçilmez bir parçasıdır."

Kaynak: AA

Teknoloji, Karataş, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 12:24:02. #7.12#
SON DAKİKA: Savunma Sanayi ve Sivil Yaşamın Geçmişi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.